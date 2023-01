TV 2-stjerne: Jeg er allerede blevet James Bond

Der er mange måder at holde sig selv motiveret på og realisere sine drømme.

Den fremadstormende skuespiller Afshin Firouzi gør det ved at sætte ekstreme mål.

- Jeg har et mål om at blive den nye James Bond. Eller blive den nye Batman. Lave den næste 'Avatar'- eller 'Star Wars'-film, siger han og griner.

- Det er det, der holder mig i gang og sulter mig og motiverer mig. Det skal man, synes jeg, have i en branche, hvor tingene også kan være meget usikre, lyder det fra den autodidakte skuespiller.

Afshin Firouzi er netop nu aktuel i anden sæson af TV 2's thrillerserie 'DNA', hvor han spiller side om side med Anders W. Berthelsen, Olivia Joof Lewerissa og Johanne Louise Schmidt.

Det sidste halvandet år har været vildt for Afshin Firouzi.

For ud over 'DNA' har han spillet med i tre kortfilm, serien 'Dag & nat' og den nye film i serien om Afdeling Q, 'Den grænseløse', som får premiere i 2024.

Udsatte unge

Men skuespil er ikke det eneste, han laver. Ved siden af det arbejder Afshin Firouzi på et opholdssted for udsatte unge.

Det er vigtigt for ham at udvikle sig som menneske. Det gør han ved at være noget for andre - og ikke gennem en skærm, fortæller han.

- Det er det virkelige liv. Det er ikke fiktion. Fiktion er spændende på sin måde, men jeg har brug for at have det virkelige med inde over hele tiden, siger Afshin Firouzi og fortsætter:

- Skuespillet er jo meget glamourøst med rød løber, billeder, interviews og sådan noget. Men det fylder meget. Så hjælper det lige at tage en døgnvagt på opholdsstedet og komme tilbage med god energi. Forfrisket, ny energi, siger han.

Den 42-årige skuespiller har derfor travlt med at få enderne til at hænge sammen. Men han er god til ikke at stresse unødigt.

Han tror nemlig på, at man tiltrækker, hvad man fortæller sig selv.

Manifestationer

- Jeg tror på manifestationer. Jeg siger til mig selv, at jeg allerede har vundet det hele, siger Afshin Firouzi og fortsætter:

- Jeg har allerede været James Bond, jeg har allerede lavet 'Batman', jeg har allerede vundet ti Oscars. Hvad vil jeg så lave, når jeg har vundet og fået alt det, jeg vil som skuespiller?

- Så vil jeg faktisk bare lave det, jeg elsker. Så hvorfor ikke gå ind i det med det mindset til at starte med, spørger han.

På den måde går Afshin Firouzi ikke og venter på, at livet går i gang, men er tilfreds og taknemmelig for det, han har.

- Og sjovt nok kommer alting hurtigere, når man bare tænker sådan, siger han og smiler.

Hans råd til andre er derfor meget simpelt:

- Der er noget, jeg siger til mig selv, men det lyder lidt corny, siger han og griner.

- Tro på dig selv. Det siger jeg til mig selv i alt det, jeg laver. Tro på dig selv, og at alt kan lade sig gøre, for det kan det, siger han.

Afshin Firouzi erkender, at det kan lyde, som om han snyder sig selv.

Men det virker.

- Det holder mig i gang, det holder mig frisk, og det holder min energi kørende. Jeg føler mig stærkere, klogere og dygtigere. Så der må jo være et eller andet i det, tænker jeg.

- Tro på alt, hvad du gør. Så kan det ikke gå galt, lyder det fra Afshin Firouzi.

Anden sæson af 'DNA' kan ses på TV 2 hver mandag og streames på TV 2 Play.