TV 2-stjerne: Jeg prøver ikke at knække nakken

Når tredje sæson af TV 2 Charlie-serien 'Sommerdahl' løber over skærmen fra søndag den 13. marts, er det fortsat med Laura Drasbæk i rollen som chefkriminalteknikeren Marianne.

Indspilningerne fandt sted sidste sommer, og der var ekstra travlt for den 47-årige skuespillerinde. For ved siden af film, teater og tv driver Laura Drasbæk nemlig sin egen keramikforretning.

- Mit største problem er i virkeligheden at prøve at finde ud af at få det til at fungere, så jeg ikke får for travlt og knækker af stress, fortæller hun på pressemødet i forbindelse med den forestående premiere på 'Sommerdahl'.

- Jeg prøver på ikke at knække nakken og have respekt for, at man også nogle gange skal lave ingenting - men jeg er virkelig dårlig til det, erkender hun.

Er usundt

Det er ikke unormalt, at skuespillerinden går ned i sit værksted klokken 02.00 om natten.

Pludselig er der gået 12 timer, og det eneste, hun har spist og drukket, er kaffe, knækbrød og chokoladekiks, for hun bliver så grebet af det, at hun glemmer alt om tid og sted.

- Det er noget som i virkeligheden er usundt, men det kommer jo af en fuldstændig besættelse, som er meget glædesfyldt, understreger hun.

- Men jeg skal også være opmærksom, for jeg kan ikke stoppe igen.

Keramikforretningen tog særlig fart hen over julen, og på et tidspunkt kunne skuespillerinden mærke alarmklokkerne bimle og bamle.

Anderledes

Derfor tog hun en måneds pause i Indien i januar - for i Indien var hun tvunget til at holde fri.

- Det var nødvendigt, tror jeg, for at det ikke gik galt, siger Laura Drasbæk.

I skuespillerfaget er der også travlt, men det er på en anden måde, fortæller hun. Der kan også være heftige dage og uger, men det er ofte i kortere perioder.

- Så man ved ligesom, at om en måned så har man fri. Det er jo noget andet, når jeg pludselig har det der keramik ved siden af, for der har jeg aldrig fri.

- Jeg skal lære at sige mere nej, tror jeg. Det øver jeg mig i, fortæller hun og understreger at det er af en enorm lyst og glæde, at hun fortsætter som keramiker.

- Men et par timer ekstra i døgnet, ville jeg elske, fortæller hun grinende.

Selv om forretningen går strygende, er det ikke det tanken om momsregnskaber og stort overskud, der driver skuespillerinden, som er mor til to sønner, til at overkomme to karrierer samtidig.

- Jeg kunne også godt tænke mig at blive ved med at hygge mig med det, så det ikke bliver sådan en business.

'Sommerdahl' sendes på TV 2 Charlie hver søndag 20.50.

