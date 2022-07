TV 2-stjerne tilbage i Field's: 'Jeg fik en klump i halsen'

Mandag kunne shoppingcenteret Field's slå dørene op for kunder for første gang siden skudepisoden sidste søndag.

Det betød også, at alle de ansatte i centeret igen kunne tage imod folk og gøre det, de er ansat til.

Én af dem er Rachel Ellebye, der er kendt fra TV 2-hittet 'Årgang 0' igennem 18 år.

Hun arbejder på Starbucks i centeret, og det var en lettelse at trække i barista-tøjet igen.

- Der har været godt at komme tilbage og mærke stemningen. Der har været mange kunder, og det er rart at se dem og øjnene og have følelsen af, at hverdagen er vendt tilbage, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det har faktisk givet mig en ro at være tilbage, og det har været rart at se de andre igen. Men det har også været en mærkelig følelse, for det er kun en uge siden, det hele blev vendt op hovedet. Så det er lidt ambivalent.

Klokken 12 blev der holdt et minuts stilhed for ofrene, og Rachel Ellebye fortæller, at det var et smukt øjeblik, som hun var glad for at se folk have respekt for.

- Jeg fik en klump i halsen og blev meget, meget rørt. Vi gik ud fra butikken og kiggede rundt, og der var musestille. Og der gik også lige nogle minutter, før jeg kom tilbage fra den triste følelse, der opstod dér.

Rachel Ellebye er kendt fra TV 2-programmet 'Årgang 0', hvor seerne fulgte hendes families liv igennem 18 år får år 2000 til 2018. Her ses hele familien bestående af storebror David, far Lars, Rachel selv, og mor Theresia. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Fik fri få timer inden skudepisode

Rachel Ellebye var ikke selv på job, da skudepisoden fandt sted, hun havde fået fri to timer forinden og sad i sin lejlighed og brugte det meste af aftenen i en choktilstand, mens hun prøvede at fatte, hvad der var sket.

- Jeg var forvirret, chokeret og ked af det. Det er helt uforståeligt, fortæller hun.

Nu er hun imidlertid klar til at kigge fremad.

Hun siger, at det er vigtigt at genetablere hverdagen, 'selvom det kan være svært'.

- Jeg tror, det vigtigste er at tage en dag ad gangen og mærke efter og kunne snakke om tingene med hinanden, der har heldigvis været en fantastisk støtte hele vejen igennem .

Nu kigger Rahcel Ellebye frem mod en CISV-lejr i Holland, som hun skal af sted på om to uger, og så håber hun, hverdagen så småt vil vende tilbage igen.

CISV har blandt andet til formål at uddanne og inspirere mennesker til at skabe en fredeligere verden.

- Jeg er heldig, at jeg har mange, fantastiske mennesker omkring, som gør, at jeg altid har nogle at gå til og altid er der for mig.