TV 2-stjerner i lykkerus: Nu er de blevet forældre

Der var smil og tårer over hele linjen, da Heidi Albrechtsen og Lasse Hagelberg i efteråret kunne lade sig kåre til vindere af 'Nybyggerne' og løbe afsted med nøglerne til et hus til en værdi af tre millioner kroner.

Men nu er smilene og tårerne om muligt endnu større. For det unge par er blevet forældre til en lille pige.

Det skriver den glade mor på sin Instagram-profil.

'Præcis én uge før termin kom den her lille magiske moulls til verden. Hjerterne er eksploderet, og det er svært at begribe, at man kan elske nogen så højt', indleder Heidi Albrecthsen og fortsætter:

'Nu vil vi fortsætte med at nyde barselsboblen, hinanden, mælkebaren, bleskift, familie, venner og de her vidunderlige øjne i fulde drag'.

Det var tilbage i foråret, at parret kunne annoncere, at de havde et nyt 'byggeprojekt' undervejs i form af den lille ny.

- Det er en kæmpestor, overvældende, vanvittig og omvæltende omgang, men vi glæder os selvfølgelig helt vildt meget, sagde den vordende mor dengang til Ekstra Bladet.

Sejren i 'Nybyggerne' kom bag på parret, der undervejs ikke havde vundet en eneste konkurrence i programmet. Foto: Peter Leth-Larsen

Choksejr

Heidi og Lasse blev i efteråret udråbt som vindere af 'Nybyggerne' som det første par i programmets historie, der ikke havde vundet nogen af rummene i løbet af programmet, og dermed har de altså heller ikke vundet ekstra penge til at bygge deres hus for.

Det betyder, at parret byggede huset fuldstændig færdig for 300.000 kroner.

De havde endda stadig 10.000 kroner på kontoen, da programmet sluttede, og dermed byggede de altså et hus for 290.000 kroner.

