TV 2-vært: Derfor har jeg sagt op

I seks år har Karin Cruz Forsstrøm guidet seerne gennem alt fra valg til krig, skyderier og historier om hedebølger i nyhederne på TV 2. Men fra august er det slut.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har den 43-årige tv-vært valgt at sige sit job på TV 2 op efter næsten 20 år på tv-stationen.

Indtil nu har Karin Cruz Forsstrøm ikke selv fortalt, hvorfor hun siger farvel til jobbet på skærmen. Men i et interview med Billed-Bladet sætter hun nu ord på sin beslutning.

For et års tid siden flyttede tv-værten sammen med sin mand og deres teenagedatter fra Odense ud på landet, hvor der er plads til Karin Cruz Forsstrøms heste - to friesere. Den nye tilværelse i de landlige omgivelser har givet hende plads til at mærke efter - og det er tid til, at det skal ske noget nyt. Præcis hvad, ved hun ikke.

Annonce:

Ingen plan B

- Alt er oppe at vende i luften, så efter mine sidste vagter vil jeg overveje, hvilke andre opgaver jeg kan gribe - det kunne være som selvstændig. Jeg har valgt at sige op, fordi jeg ikke ville gå og tænke på andre jobs, mens jeg var på TV 2. Jeg synes, at man skal være 100 procent på sin arbejdsplads, og jeg vil gerne være ærlig over for mig selv og TV 2. Derfor tog jeg beslutningen. Jeg har ingen plan B, og det føles grænseoverskridende og samtidig vildt spændende at træde ud af hamsterhjulet og se, hvad der er på den anden side. Den følelse af det ukendte har jeg savnet, siger Karin Cruz Forsstrøm til Billed-Bladet.

Nyhedsværten har selvfølgelig nøje overvejet, at det kan få betydning for familiens økonomi, når hun ikke længere har et fast job.

Men som hun siger i interviewet, så skal det ikke stoppe hende, og hun er klar til at nedskalere for at gå efter sine nye drømme.

Ud over jobbet på TV 2 er Karin Cruz Forsstrøm formand for Dansk Frieser Forbund, og en af hendes drømme er, at heste kommer til at fylde mere i hendes nye liv.