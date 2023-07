TV 2-vært fanget i lufthavns-kaos

TV 2-vært Adam Duvå Hall fik sig en oplevelse, som han sent vil glemme, da han og familien lørdag skulle hjem fra en dejlig sommerferie på Sicilien.

Her var der nemlig kaotiske tilstande, da han og familien skulle med fly fra Catania til København.

I en video fra lufthavnen, som værten har delt på sin Instagram-profil, ser man, hvordan enorme menneskemængder er stuvet sammen i terminalen og kæmper for at komme igennem lufthavnen og frem til deres gate.

I 39 grader vel at mærke.

I en besked til Ekstra Bladet fortæller Adam Duvå Hall, at det var noget af et cirkus, der mødte ham og familien i lufthavnen.

Ifølge værten skyldes de store køer, at den ene terminal i lufthavnen forleden var ramt af brand.

Annonce:

'Vi er sikkert hjemme og kan i dag grine lidt ad at have fået den fulde sicilianske pakke. Deres anden terminal brændte forleden, så alle skulle stuves ind i samme afgangshal. De skrev boardingkort og bagagesedler i hånden', skriver han og fortsætter:

'Der var 44 grader i Catania i går, så der var ekstra trykket stemning. De lavede ikke organiserede køer, og en enkelt mand med en skrattende megafon skulle råbe alle op. Med tyk siciliansk dialekt, selvfølgelig. Det var alle mod alle og en meget autentisk oplevelse. For første gang i mit liv savnede jeg en form for mellemleder, der kunne styre processen', skriver han videre.

Adam Duvå Hall er til daglig vært på 'Go' morgen Danmark'. Foto: TV 2

Kø i timevis

Adam Duvå Hall fortæller, at det tog fire-fem timer at komme igennem den massive kø, og det var ikke alle, der kunne holde til det.

'Der var enkelte, der brød sammen', skriver han og fortsætter:

'Flyet ventede pænt, så alle kom vist med'.

De kaotiske scener i lufthavnen var dog ikke de eneste problemer, Adam Duvå Hall og familien mødte på deres tur.

'Vores fly blev ramt af lyn på vej derned, så på den måde er vores dejlige ferie rammet fint ind', skriver han.

Annonce:

Heldigvis fik lynnedslaget ikke den store betydning for deres videre rejse.

'Piloten sagde ret hurtigt efterfølgende, at så vidt han kunne se, så fungerede alt på maskinen. Så vi fløj videre. Alternativet havde været ret sløjt. Min hustru er bange for at flyve, så det har måske givet hende og ungerne lidt hår på brystet. Nu er en lille smule turbulens i hvert fald ikke så slemt for dem', skriver Adam Duvå Hall.

Der var kaos over hele linjen i den sicilianske lufthavn. Foto: Privat

Brand i lufthavn

Sent søndag aften udbrød der brand i lufthavnen i Catania på Sicilien.

Det betød, at der indtil onsdag var sat en stopper for alle flyvninger til den italienske ø.

I dagene efter har passagerer - f.eks. Adam Duvå Hall - kunnet mærke eftervirkningerne af branden, som har gjort, at lufthavnen ikke har været oppe i fuld drift.

Det tog brandfolkene halvanden time at få bugt med lufthavnsbranden, der ikke førte personskade med sig.

Brandårsagen er endnu ukendt, og myndighederne ved derfor ikke, om branden har noget med den ekstreme varme, der plager området, at gøre.