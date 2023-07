TV 2-vært i opråb: Deler sårbart opslag

Der er den rigtige og naturlige måde at føde sit barn.

Og så er der den forkerte.

Sådan lyder ordene fra TV 2-vært og journalist Ditte Haue, der i et sårbart opslag på sin Instagram advokerer for, at måden, vi taler om fødsler på, bør revurderes.

På billedet viser hun sit ar, der er kommet efter akut kejsersnit, da hendes søn kom til verden i december.

Under billedet beskriver hun problematikken, som ifølge hende opstår for mange kvinder, når de skal føde.

'Jeg har aldrig delt noget så nøgent og sårbart som det her. Arret efter min fødsel. Det er hverken særlig pænt eller unikt. Hver fjerde mor får faktisk sådan et med sig hjem sammen med deres nyfødte. Det gjorde ondt som bare pokker i de første dage. Men smerten forsatte i månedsvis efter', indleder hun sit opslag og fortsætter:

Annonce:

'Vi kvinder har siden syndefaldet skullet føde i smerte. Som selveste Gud dømte os til. Men jeg tænker, tiden er kommet til at gøre op med den forbandelse,' skriver hun i sit opslag og henviser til, en kronik bragt i Politiken, hvor hun uddyber sine pointer.

Et traume

TV-værten beskriver, hvordan hun til sin egen fødsel i lang tid følte sig presset af både måden, vi omtaler fødsler på, men også af lægernes måde at beskrive et eventuelt kejsersnit.

'Det virkede, som om vores søn, koste hvad det ville, SKULLE ud den ’rigtige’ vej. En løsning der i øvrigt kom uden en remse af ricisi. Eller også var der kejsersnittet. Fyldt med risici. Det var vores valg, fik vi at vide', skriver hun i kronikken.

En beslutning, der efterfølgende skulle vise sig at bære en del skam med sig.

Og det er den følelse og retorik, hun er i opgør mod nu,

'Det handler ikke om at pege fingre af nogen eller noget, men at stoppe op og overveje, hvorfor vi har de idealer, vi har, om de er sunde eller det modsatte, og hvordan vi egentlig hver i sær er med til at reproducere dem', som hun skriver på Instagram.

Annonce:

Hyldes i kommentarsporet

Det lader til, at Ditte Haue ikke er den eneste, der har haft disse tanker og følelser.

I kommentarsporet på Instagram-opslaget er der flere kvinder, der stemmer i eller udtrykker deres dybeste taknemmelighed over opslaget og kronikken.

Blandt andet skriver tv-personligheden Sofie Linde: 'Tak for en vigtig og virkelig god kronik'.

Også sangeren Andrea Lykke skriver, at hun 'valgte det selv, fordi jeg vidste, at det var den rigtige måde at føde på for mig. Tak for det her' efterfulgt af hjerteemojis.

'Godt du deler Ditte', skriver musikeren Pernille Roseldahl.

Ditte Haue har siden 2019 været vært på TV 2 Nyhederne. Inden da arbejdede hun i en længere periode hos DR, hvor hun blandt andet var vært på programmet 'Sporløs' og 'Aftenshowet'.