TV 2-vært i smertehelvede: I kørestol

Den kendte vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl gennemgår lige nu noget af et smertehelvede.

Hun sidder nemlig i kørestol, efter hun har fået en voldsom fibersprægning, der gør, at hun ikke kan gå eller støtte på det ene ben.

På sin Instagram-profil har den 40-årige vært i den forbindelse delt et billede af sig selv, hvor hun er ude at nyde solen med sin nye følgesvend i form af kørestolen.

'Ja jeg sidder i en kørestol... Ikke noget alvorligt, men en vanvittig pinefuld fibersprængning, som gør at jeg ikke kan gå på mit venstre ben', skriver hun og fortsætter med at fortælle, at hun dog alligevel holder humøret højt.

'Det skal nok hurtigt blive godt igen, og heldigvis er jeg både udstyret med denne fine transporter, et sæt krykker og en hulens masse dejlige mennesker omkring mig, som i den grad træder til og hjælper', lyder det videre fra den kendte vejrvært.

Sara Maria Franch-Mærkedahl er ved godt mod. Foto: Mogens Flindt

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Maria Franch-Mærkedahl, at skaden skete, da hun spillede tennis.

- Jeg var ude at spille tennis, og jeg havde faktisk spillet i halvanden time, og jeg var varm og det hele, og så er det lige til sidst, det sker. Jeg kunne nærmest høre, at den var gal, siger Franch-Mærkedahl og fortsætter:

- Efterfølgende blev jeg så kørt på hospitalet, for de ville tjekke, om det var min achillessene, den var gal med, fordi jeg ikke kunne gå. Der var heldigvis ikke noget der, men det var en meget stor fibersprængning, siger hun.

Sara Maria Franch-Mærkedahl kan derfor nu se frem til at skulle holde sig i ro i minimum seks til otte uger, og det giver en del udfordringer.

- Jeg har krykker, jeg kan gå rundt med, og derfor kunne jeg også sende weekendens udsendelser på TV2. Utroligt nok var der ingen, der opdagede det, selvom jeg stod og støttede meget på den ene side og ikke var så mobil. Men jeg er jo en stædig type, så jeg har det også sådan, at der ikke er noget, der skal slå mig ud, siger hun og fortsætter:

- Men det er da træls. Jeg er jo dog så heldig, at jeg kan have mange af mine møder hjemmefra, og så er det noget med at spørge venner og veninder, om de vil komme og køre en tur med mig. Så står kørestolen klar ude i opgangen, siger hun med et grin.

Får god hjælp

Franch-Mærkedahl fortæller, at hun allerede i den grad savner sine daglige gåture.

- Det sidste år har man jo ikke kunnet lave andet end at gå ture, men når sådan noget her sker, finder man virkelig ud af, hvor afhængig man er af at være mobil. Nu vil jeg bare gerne have mine kaffeture igen, og så er det jo godt, at man kan få bestilt mad hjem, og at jeg har en altan. På den måde er jeg meget priviligeret, siger hun og fortsætter:

- Jeg har god hjælp fra venner og familie, som også giver en hånd med med børnene, så det er skønt.

