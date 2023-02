TV 2-vært i stort sats: Det har sgu været dyrt

Tv-vært Kristian Bech har - som han selv siger - 'rumpen på kogepladen'.

Han har nemlig stiftet et produktionsselskab sammen med sin makker Rune Vesterlund.

- Egentlig hader jeg, når man bruger det her udtryk, men det har været en lang rejse, fra da jeg forlod politiet og trådte ind i denne usikre branche, som tv-branchen jo er, til at jeg nu står med mit eget selskab, siger Kristian Bech til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det er en stor ting.

Produktionsselskabet, der har fået navnet 'Missing Media', har samtidig købt rettighederne til tv-formatet 'Som sunket i jorden', der bliver sendt på TV 2, og som har Kristian Bech selv som vært.

- Det er et stort sats, og det har sgu været dyrt, siger Kristian Bech, der dog føler sig ret overbevist om, at de nok skal kunne levere på det.

Kristian Bech, der har en fortid hos politiet, er særlig kendt for krimi-programmer. Han har blandt andet været vært på Kanal 5-programmet 'Eftersøgt - med Kristian Bech', ligesom han også har stået i spidsen for flere TV 2-programmer. Blandt andet 'Station 2'.

Men på trods af dét, så er tv-værten ikke afvisende overfor at prøve kræfter med andre formater.

- Jeg er åben for mange ting. Jeg har lavet kriminalstof i mange år, men i virkeligheden vil jeg også gerne lave andre ting som livsstil og underholdning, fortæller Kristian Bech og tilføjer:

- Men det skal ikke være sådan, at folk tænker, at det er underligt, at jeg gøgler der.

Kristian Bech har allerede prøvet lidt kræfter med underholdningsgenren. Det skete blandt andet, da han i 2020 deltog i 'Vild med dans'. Dengang blev det dog ikke til mange fredage på dansegulvet for Kristian Bech og dansepartner Mille Funk, der røg ud i program tre.