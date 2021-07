TV 2-vært jubler: - Det fedeste år nogensinde

Smilet er stort hos 42-årige Christian Degn i øjeblikket, da han for nyligt har fundet kærligheden.

Det er dog ikke det eneste, som TV2-værten har at glæde sig over.

Mens mange mennesker har mistet job, gået konkurs og haft det svært økonomisk under corona, står Christian Degn i en helt anden situation.

- Jeg kan have svært ved at forestille mig, at mit liv som tv-vært nogensinde kommer til at toppe 2021. Jeg skal lave så mange gode ting i år. Blandt andet er jeg vært på 'Nybyggerne', som jo er en af kronjuvelerne på TV2, da det er et populært program, som folk ser. Det er en ære at stå i spidsen for det, fortæller han.

- Derudover har jeg indtil videre også hjulpet til på 'Go' Aften Live', lavet Hjertegalla og 'Dine fulde fem', og alt har været mast ind i maj og juni, fordi ingen turde at lave noget i marts og april på grund af corona, og vi skulle gerne undgå genudsendelser til efteråret. Og der kommer flere ting med mig, som er megafede. Det kan jeg dog ikke løfte sløret for endnu, fortsætter han og tilføjer:

Christian foran en af 'Nybygger'-husene i Sønderborg, hvor det kommende program foregår. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg har haft sygt travlt de sidste måneder. Mine venner havde også fået besked om, at de nok ikke ville se mig så meget, men ikke, fordi jeg ikke kan lide dem. Jeg føler mig så psyko-heldig, at jeg får lov at lave det, jeg laver. Jeg tror, jeg en dag vil tænke tilbage på år 2020 og 2021 som de fedeste år nogensinde i forhold til min karriere. Mange ting har været kedelige under corona, og socialt har det været svært, men karrieremæssigt har tiden været enestående for mig.

Christian Degn og kæresten Trine. Foto: Mantas Hesthaven

Christian Degn er for nyligt blevet færdig med optagelserne til en ny sæson 'Nybyggerne', som vises til efteråret. Det er første gang, at programmet har samme vært to sæsoner i træk. Det er blevet til mange timers optagelser, og der er dermed en hel del, som ikke vises på tv.