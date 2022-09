TV 2-vært jubler: - Jeg er lykkelig

Abdel Aziz Mahmoud nyder den nye rolle som far

Det er en lille måned siden, at tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og ægtemanden Andreas Gylling Æbelø kunne afsløre, at de var blevet fædre til datteren Ava.

Da Ekstra Bladet møder Abdel Aziz Mahmoud på den røde løber til Zulu Comedy Galla, kan han glædeligt fortælle, at det er en fantastisk oplevelse at blive far.

- Jeg er lykkelig. Det er nu fire uger siden, siger Abdel Aziz Mahmoud.

Over for Ekstra Bladet vil han ikke fortælle meget om moderen til barnet, men han kan alligevel røbe, at det er en tæt veninde, der har født datteren.

- Vi er ikke kærester, mig og moderen. Moderen har det hårde arbejde, og vi prøver at hjælpe, alt det vi kan. Vi har et rigtigt godt forhold og er gode venner, siger Abdel Aziz Mahmoud.

Ikke kærlighed ved første blik

Abdel Aziz Mahmoud har siden 2018 været gift med kommunikationskonsulent og debattør Andreas Gylling Æbelø.

Parret har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at det ikke just var kærlighed ved første blik mellem de to, da de mødte hinanden til en fødselsdag.

– Der hilste jeg kort på ham, og ærlig talt tænkte jeg, at sådan en kendt tv-vært nok var utålelig og ikke noget, jeg skulle i nærheden af, forklarede Andreas.

– Haha. Og jeg tænkte til gengæld, at ham, der sad og gloede surt i den anden ende af bordet, umuligt kunne være medlem af 'foreningen', så ham behøvede jeg slet ikke at kigge efter, tilføjede Abdel.

Men alt det ændrede sig, da de cyklede forbi hinanden, og Andreas samme dag fandt Abdel på dating-appen Grindr.

