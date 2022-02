TV 2-vært næsten helt afklædt

Petra Nagel slår et slag for morkroppen og viser stolt sin egen krop frem på forsiden af den nyeste udgave af Vores Børn

Man skulle ikke tro det om Petra Nagel, der har brugt sig selv meget i DR3-programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', men i virkeligheden er tv-værten ret blufærdig.

Derfor skulle Petra også tænke sig om en ekstra gang, da hun blev ringet op af redaktionschefen for Vores Børn, der ville have hende i magasinet for at tale om morkroppen.

Men som så mange gange før tog 34-årige Petra imod udfordringen med åbne arme, fordi emnet er for vigtigt til at lade den ligge, og fordi hun har så stor respekt for andre mødre, der viser deres kroppe frem på en hudløs ærlig måde.

Tv-værten optræder i den anledning næsten uden en trevl på kroppen i det nye Vores Børn, som er på gaden nu, og selvom hun medgiver, at morkroppen har fået mere plads i samfundet, er der stadig lang vej, påpeger Petra.

- Jeg kan mærke de her strømninger af respekt i forhold til mødres kroppe, og jeg kan se mange flere nøgne morkroppe i blade og på sociale medier … men hvorfor fanden skal vi egentlig kalde den morkroppen? Det er en krop! Det har lidt en negativ klang, siger hun i magasinet.

Petra Nagel har sammen med sin kæreste Asbjørn Munk, 33, to børn, Pelle Emil på tre år og Rosa, der fylder et år dette forår.

Hun er fast vært på TV 2's 'Go’Aften Live' og 'Bachelor' samt forfatter til bogen ’Ting, jeg har lært, da det var for sent’.