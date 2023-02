TV 2-vært scorer nyt job

Fremtiden er på plads for vejrværten Sara Maria Franch-Mærkedahl.

For knap en uge siden kom det frem, at Sara Maria Franch-Mærkedahl havde valgt at opsige sin stilling som vejrvært på TV 2. Og allerede nu har hun landet et nyt job.

Sara Maria Franch-Mærkedahl skal nemlig varetage en del af pressearbejdet for Cirkus Arena, oplyses det i en pressemeddelelse.

'Det bliver en spændende opgave, og det føles fantastisk at have savsmuld under fødderne igen. Store dele af min DNA er jo udsprunget af cirkus, så det føles på en måde som at komme hjem', udtaler Sara Maria Franch-Mærkedahl i pressemeddelelsen.

Det bliver altså et gensyn med Cirkus Arena for den nuværende vært. Hun har tidligere varetaget pressearbejdet og været sprechstallmeister i Cirkus Arena.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sara Maria Franch-Mærkedahl i forhold til det nye job, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Stopper på TV 2

Det var på LinkedIn, at Sara Maria Franch-Mærkedahl i starten af måneden skrev, at hun har valgt at opsige sin stilling på TV 2.

'Efter flere år som fastansat hos TV 2 har jeg besluttet at opsige min stilling og bliver fra 1. marts freelance', skrev hun.

Over for Ekstra Bladet har Sara Maria Franch-Mærkedahl fortalt, at hun har været begejstret for sin stilling på tv-stationen.

'Jeg har været meget glad og taknemmelig for min stilling på TV 2 og håber selvfølgelig på tæt samarbejde med TV 2, bare i en anden konstellation', skrev hun i en beksed.