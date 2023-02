TV 2-vært skal være far

Hadi Ka-koush skal være far for anden gang

Lykken er stor hos Hadi Ka-koush.

'Natholdet'-værten skal nemlig være far igen, hvilket hans kone, journalist og stylist Elham Kavousi, afslører på Instagram.

'Når 3 bliver til 4', skriver Elham Kavousi på Instagram, hvor hun har delt flere billeder af sin voksende mave.

Efterfølgende er det væltet ind med lykønskninger til både Elham Kavousi og Hadi Ka-koush.

'Kæmpe tillykke !!!!! kæmpe kæmpe,' skriver Christiane Schaumburg-Müller.

'Åh vidunderligt,' lyder ordene fra skuespiller Neel Rønholt.

'Tillykke søde,' kommenterer Claudia Rex.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra værten i forhold til den glædelig nyhed, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Hadi Ka-koush og Elham Kavousi har i forvejen en søn, der inden længe skal være storebror.

Hadi Ka-koush er vært på 'Natholdet', der er sat på pause på ubestemt tid. Foto: TV 2

Har mistet sin far

'Tinka'-skuespilleren og komikeren har for nylig mistet sin far, hvilket han fortæller om i podcasten i Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva' så?!'.

Hadi Ka-koush fortæller i podcasten, at hans far i længere tid havde kæmpet med lungesygdommen KOL.

Faren blev kort før sin død erklæret terminal, hvilket fik skuespilleren til at besøge sin far mere i den sidste tid.

Hadi Ka-koush overtog sidste år rollen som vært for 'Natholdet', men TV 2 meddelte i starten af måneden, at man ikke har planer om at sende programmet i foråret. For nu er det sat på pause. Det kan du læse mere om lige her: TV 2 dropper 'Natholdet' på ubestemt tid