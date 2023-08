TV 2-værter drikker deres eget urin på direkte tv

Den danske astronaut Andreas Mogensen drager 25. august ud på en omfattende rummission.

I den forbindelse var TV2's tech- og gadgetekspert David Guldager inviteret ind i studiet i 'Go' morgen Danmark' for at forklare om forskellige smarte gadgets, som astronauten skal have med på sin mission.

Blandt disse gadgets blev der sat fokus på et vandrensningsanlæg, som Andreas Mogensen og de andre astronauter i rummet skal bruge til at omdanne deres urin til drikkevand.

TV 2-værterne Adam Duvå Hall og Ida Wohlert havde sammen med tech- og gadgeteksperten David Helstrup Guldager i den forbindelse takket ja til en noget utraditionel udfordring, da de skulle starte mandag morgen ud med at prøve maskinen af.

Annonce:

- I fredags fik Adam og jeg et ret spøjst opkald fra vores redaktør, som spurgte, om vi ikke skulle prøve at undersøge, hvordan det her system virker. Så jo, det skulle vi naturligvis. Så både Adam, David og jeg har alle afleveret en lille urinprøve, nogle større end andre, griner Ida Wohlert, der tydeligt har afleveret en noget mindre prøve end sine to mandlige kollegaer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vil du være klogere på livet i rummet, så læs med her: Sådan bliver astronaut Andreas Mogensens liv i rummet

Ida Wohlert var frisk på en noget utraditionel udfording i mandagens Go' Morgen Danmark, da hun skulle smage sit eget forhenværende urin. Foto: Martin Juul/TV2

De tre journalister startede med at dufte til deres forhenværende urin og skålede derefter i kor for teknologien, inden de tog en god slurk.

Adam Duvå Hall forklarede, at han siden at have afleveret sin urinprøve i fredags havde gået og bygget scenariet op i sit hoved og tænkt, at der vel næsten måtte være en eller anden form for bismag.

- Men det er jo fuldstændig neutralt, sagde Adam Duvå Hall efter at have bundet sit glas med urin.

- Det smager fuldstændig rent af vand, der er ingen eftersmag eller nogen kemisk smag, supplerede Ida Wohlert.

David Guldager tager også en slurk og virker, som de to andre, ikke synderligt mærket af, at de netop har drukket deres forhenværende urin.

Annonce:

Og det er der en god grund til.

Læs også: Kom med indenfor: Det dyreste nogensinde

TV 2-værter drikker deres eget urin på direkte tv

Når Andreas Mogensen igen skal ud i rummet, bliver det med en helt særlig teknologi, der gør, at han kan drikke sit eget tis. I sidste ende skal det være med til at realisere, at rummissioner til Mars og længere ud i universet kan lade sig gøre. Hør Peter Holme Jensen fra Aquaporin fortælle mere om det her Ekstra Bladet har også testet teknologien

Det reneste vand

Tech- og gadgetekspert David Guldager forklarer nemlig, at vandrensningsanlægget er så effektivt, at det skaber vand, som er renere end det, man drikker fra hanen.

- Først fjernes urinen fra vandet og derefter fjernes saltet fra vandet. Derefter har man kun det reneste drikkevand tilbage. Faktisk renere end det man drikker fra vandhanerne, understreger David Guldager.

Den danske astronaut Andreas Mogensen og de andre astronauter på missionen Crew-7 skal efter planen sendes afsted på deres seks måneders rejse mod Den Internationale Rumstation, ISS, 25. august.

Missionen er tidligere blevet udskudt to gange, men nu lader tredje gang til at være lykkens gang.