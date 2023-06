Tv-clairvoyant sælger sit slot: Her er salgsprisen

Virksomhedsrådgiver og tidligere tv-profil Rikke Hertz og manden, Michael Hertz Clausen, er gået ned i pris, men tjener en hel del mere, end de selv gav i 2017 for Kaffeslottet ved Gudhjem på Bornholm

Rikke Hertz, der er clairvoyant og virksomhedsrådgiver og samtidig kendt fra flere tv-programmer om clairvoyance og spiritisme, har fået solgt sin kæmpe ejendom Kaffeslottet i Gudhjem på Bornholm.

Bygningen kaldes af mægleren for 'Bornholms eneste slot', og er beliggende på Østbornholms højeste punkt med udsigt over Østersøen.

Sammen med sin mand Michael Hertz Clausen har Rikke Hertz, som tv-seerne vil huske fra måske især 'Nærkontakt' på Kanal 4, ifølge Tinglysningen fået 13.750.000 kroner for den lidt over 300 kvadratmeter store herlighed.

Ejendommen blev i december 2022 sat til salg for 15 millioner kroner, så ægteparret har altså måtte gå lidt ned i pris for at komme af med det.

I 2017 betalte 51-årige Rikke Hertz og gemalen 7.250.000 for Kaffeslottet, der trods den kæmpe størrelse er klassificeret som et fritidshus/sommerhus, hvorfra man blandt andet har drevet et kursuscenter.

Kaffeslottet ved Gudhjem på Bornholm er nu solgt. Foto: Torben Christensen

Slottet blev oprindeligt opført i 1912 af en kaffegrossist - deraf navnet på domicilet.

'I dag anvendes ejendommen som familiesommerhus og kursussted for forløb med fokus på balance mellem spiritualitet og erhvervsliv. Og med sine 16 sovepladser og fire etager med forskellige anvendelsesmuligheder samt de forskellige udendørsarealer appellerer stedet til mange formål med sin ugenerede placering tilbagetrukket fra byens puls og alligevel i gåafstand til det hele', lyder salgstalen hos mægler.

Slet mit nummer

Og den virkede tilsyneladende, for nu skifter Kaffeslottet altså hænder efter lidt over et halvt års tid på markedet.

Ekstra Bladet skrev senest om Rikke Hertz i begyndelsen af denne måned, da vi kunne afsløre, at den konkursramte høreapparat-virksomhed Sinitone søgte hjælp hos virksomhedsrådgiver Rikke Hertz og betalte hende knap 93.000 i månederne op til kollapset.

Den artikel er hun rasende over, og derfor ønsker hun ikke at stille op til Ekstra Bladet, som bedes slette hendes nummer, er meldingen.