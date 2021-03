TV-deltager blev hentet i ambulance

Det blev en brat afslutning for cykelrytteren Bo Hamburger, der måtte forlade TV2 programmet 'Korpset', grundet en gammel skade, der gav bagslag.

Bo Hamburger var bestemt ikke klar til at forlade 'Korpset', og stod det til ham, var han blevet. Men et smæld i lænden resulterede i, at han måtte vinke farvel til de andre aspiranter.

- Jeg tror, at det var en nerve, der satte sig i klemme. Den blev provokeret af, at vi sad i lastbilen, efter vi havde været varme, så blev vi kolde, og så skulle jeg bare bære min rygsæk ud af lastbilen, hvor det sagde knæk, siger Bo Hamburger til Ekstra Bladet.

Ikke til at kende: I dag ser han helt anderledes ud

Efter Bo Hamburger fik et smæld i lænden besvimede han på ladet af den lastbil, han sad i. Og efter lægens vurdering måtte han, mod hans gode vilje, forlade programmet.

Foto: Lars E. Andreasen / TV 2

Ville gerne fortsætte

Bo Hamburger var, trods smerter i lænden, klar til at kæmpe videre i uniformen.

- Jeg husker bare, at jeg vågnede og var desorienteret. De andre aspiranter holdt om mig, indtil lægen kom. Derfra blev det uklart for mig, men lægen forklarede mig, at jeg ikke kunne fortsætte, hvilket jeg ikke var enig i. Jeg fik nogle indsprøjtninger, der virkede efter hensigt, så jeg tænkte, at jeg sagtens kunne blive der, siger Bo Hamburger og fortsætter:

- Men det var det rigtige valg, der blev taget for mig, men jeg var meget presset over det.

Sletter alt: - Det er tid til at sige farvel

Det viser sig også, at lægens beslutning var helt rigtig. Da han kom hjem, havde han nemlig smerter i yderligere to uger.

- Jeg gik som om, jeg havde skidt i bukserne. Det var hårdt, og jeg var presset, men jeg var ikke færdig mentalt. Det ærgrer mig. Jeg nåede ikke dertil, hvor jeg kunne realisere nye ting om mig selv, siger Bo Hamburger.