Tv-deltager er blevet far: - Jeg er målløs

Glæden er stor hjemme hos Ninos Oraha og Elife.

De er nemlig blevet forældre for første gang.

Det fortæller parret på Instagram.

Deres lille nye datter har fået navnet Elia og kom til verden 6. september.

Til Ekstra Bladet fortæller den nybagte far, at fødslen gik over al forventning.

- Jeg havde respekt for kvinder før, men nu er jeg simpelthen målløs. Kvinder er så pisseseje. Elife fødte uden epidural (lokalbedøvelse red.), og fødslen tog under fem timer. Hun klarede det så flot.

Ninos Oraha og kæresten Elife har givet deres lille datter navnet Elia. Foto: Privat

Ubeskriveligt

- Hvordan er det at holde sin datter i armene for første gang?

- Det er ubeskriveligt. Det er ubetinget kærlighed med det samme. Det er guld værd endelig at få sin smukke og bedårende pige i armene.

Og selvom det ikke er blevet til meget søvn for forældre efter, at Elia meldte sin ankomst, så er det nye liv som far ikke til at bytte for noget.

- Vi har slet ikke sovet i nat, men der går to sekunder, efter man har hørt sin datters gråd, og så får man fornyet energi, siger Ninos Ohara og fortsætter:

- Lige nu ligger baby og sover på mors bryst, og det ser så dejligt ud, fortæller Ninos Ohara.

Ninos Oraha, der er iværksætter og medejer af virksomheden Bronuts, kan lige nu opleves i sæson 22. af 'Robinson Ekspeditionen'.

Når programmet ruller over skærmen på TV3, presses deltagerne i de mange fysisk hårde udfordringer. Men faktisk er det ikke alt, man ser i programmet.

