Tv-ekspert afslører: Har haft kræft IGEN

'Tredje gang er ikke lykkens gang, men SIDSTE gang', lyder det fra Daniel Svensson.

Den tidligere håndboldspiller og tv-ekspert afslører nemlig, at han sommeren igennem har kæmpet med sin tredje kræftdiagnose på ni år.

Heldig blev det dog opdaget tidligt, og han slap derfor for yderligere behandling efter operationen.

Det skriver han selv i et opslag på Instagram.

'Sommeren bød på mange oplevelser. En af dem var en kræft-tumor på min højre nyre. Heldigvis opdaget tidligt, takket været min blindtarmsoperation. Derfor kunne jeg nøjes med at få fjernet en indkapslet tumor på 3x3cm... Og slippe for yderligere behandling.'

'Tænk sig at stå tilbage med en følelse af at være heldig. Efter en sommer med to maveoperationer, smertehelvede, morfinkur, sygemeldinger, al den psykiske tumult der ligeledes følger, og at resten af livet står på kontroller. Følelsen af held, efter at have fået 3. kræftdiagnose på 9 år', skriver han i opslaget.

Det har i den grad været en tid med op og nedture for Daniel Svensson. Tidligere på efteråret kom det nemlig frem, at han måtte droppe jobbet som kommerciel direktør i Dansk Idrætsforbund og Team Danmark, efter en sag fra hans tidligere klub Ajax kom frem.

Klubben var kommet i økonomiske problemer, og det kom samtidig frem, at han havde forsømt at forsikre spillerne, hvilket er ulovligt.

Blot en måned senere kunne han i stedet afsløre en glædelig nyhed - nemlig at han skal være far til foråret.