Tv-kanal indrømmer: Filmer i Dubai med Elvira

Det skabte ramaskrig, da en række kendte danskere tilbage i januar pakkede sydfrugterne og rejste til Dubai for at holde ferie, alt imens de danske myndigheder på det kraftigste frarådede alle rejser til udlandet, efter flere coronamutationer havde nået Danmark - blandt andet efter en dansker var blevet testet positiv for en mutation efter en rejse til Dubai.

Artiklen fortsætter under videoen ...

På et pressemøde i januar kom Mette Frederiksen med en opsang til de mange influencere i Dubai.

Især diamantdatteren Elvira Pitzner havnede i modvind, efter det kom frem, at hun opholdt sig i Dubai.

Hun havde nemlig på sine sociale medier i en længere periode givet indtryk af, at hun var hjemme i Danmark, alt imens der flere steder på de sociale medier florerede videoer af hende, der festede på en yacht i Dubai.

Siden indrømmede Pitzner da også, at det var løgn, at hun befandt sig i Danmark, og at hun rent faktisk var i Dubai. I den forbindelse fortalte hun, at hun var ved at flytte til landet, og at hun samtidig filmede til sit program 'Bare Elvira'.

Elvira Pitzner har i sit program tidligere fortalt om, hvordan Dubai og forholdene der trækker i hende.

I den sammenhæng var Ekstra Bladet i kontakt med Discovery Networks Danmark, der står bag 'Bare Elvira'.

Flere gange afviste de over for Ekstra Bladet, at de var med i Dubai og filme og understregede, at det ikke havde noget på sig, mens Elvira også var ude på de sociale medier og fortælle, at det var en misforståelse, og at hun først ville få mulighed for at filme til programmet, når 'omstændighederne bliver anderledes'.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd.

Umiddelbart efter påske har Discovery Networks Danmark nemlig sendt en kameramand ned til Elvira Pitzner i Dubai for at filme til den nye sæson af programmet.

Det skriver Realityportalen.

Både Discovery Networks og Elvira Pitzner har flere gange tidligere afvist at være i Dubai. Foto: Per Lange

Over for Ekstra Bladet bekræfter Discovery Networks Danmark, at de er i Dubai i forbindelse med optagelser til den nye sæson af 'Bare Elvira'.

'Ja, det er korrekt, at produktionsselskabet kort efter påske besluttede at sende en VJ til Dubai, der kan følge Elvira, hvor hun nu er bosat', lyder det fra Lena Bøgild, kommunikations- og pr-Direktør hos Discovery Networks Danmark.

'Dette sker i forbindelse med optagelserne til sæson 2, som netop har fået premiere på discovery+. Alle retningslinjer fra myndighederne overholdes naturligvis i denne forbindelse', lyder det videre.

Ekstra Bladet har spurgt ind til, hvad der har ændret sig for kanalen siden, da de danske myndighed fortsat fraråder al udrejse til udlandet. Det har i skrivende stund ikke været muligt at få svar på.