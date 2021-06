Tv-kendis åbner kiosk

Der er jo som bekendt ingen grund til at ligge på den lade side.

Derfor giver det selvfølgelig også perfekt mening, at tv-personligheden og podcast-mageren Esben Bjerre har valgt at åbne sin egen kiosk fra sit eget vindue på Nørrebro.

'Her går det godt'-værten har valgt at kalde sin kiosk for 'Ad Hoc kiosk', og det er meningen, at den skal være åben og sælge varer, når han eller kæresten Sisse Sejr lige føler for at åbne vinduet.

I et vindue kan man opleve kiosken, der sælger drinks og chips. Foto: Anthon Unger

Til Euroman har han fortalt, at kiosken primært sælger øl og cocktails samt chips.

Fordi Esben og Sisses lejlighed er lige ved Folkets Park, er meningen, at gæsterne skal handle lidt vådt og tørt for derefter at tage i parken.

Og han kan berolige alle interesserede med, at det altså ikke er fordi 'han er på røven', at kiosken er åbnet.

'Jeg kan berolige alle med, at det går rigtig godt på den front. Men jeg synes bare, at det kunne være rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er et rigtig fint supplement til alt det andet, der er på Nørrebro. Jeg tænkte, at det var en god ide at lave en kiosk, hvor alt var lidt dyrere og lidt bedre, og der ikke er særlig meget af det, så det er svært at nå at få noget, inden det er udsolgt. Det må være min niche'.

At passe ind - eller ej?

På de sociale medier har der har været kritik af kiosken, fordi det menes, at den kan tage salget fra allerede etablerede kiosker på Nørrebro som 'Spidsroden', der ligger ved siden af.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kiosken, der afviser, at det skulle være et problem, at Esben Bjerre har åbnet sin kiosk fra vinduet.

Spidsroden har intet problem med den nye kiosk. Foto: Anthon Unger

På Ad Hocs Instagram-side har flere brugere givet udtryk for, at de er utilfredse med kioskens koncept, da de ikke mener, det passer til Nørrebro.

Der er dog også flere, der mener, at der netop skal være plads til alle på Nørrebro, og at kiosken fra vinduet selvfølgelig også er velkommen.

Ekstra Bladet har talt med Esben Bjerre, der ikke har yderligere kommentarer til kiosken.