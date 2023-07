Tv-kendis afslører: Vild med tilrettelægger

Det var ikke kun foran kameraet, at de mandlige bejlere prøvede lykken med romantikken under dette års 'Bachelorette'

Nikolai Lydiksen havde ikke den store succes med at score hverken Mette eller Julie i det populære dating-program 'Bachelorette'.

Nu viser det sig dog, at han også prøvede lykken bag kameraet.

Hjemme i Danmark er Nikolai radiovært på podcasten 'Verdens bedste parti' hos Radio 4, hvor han danner makkerpar med Alex Rye.

Det nyeste afsnit i podcasten sætter fokus på Nicolais medvirken i 'Bachelorette'. Og i den anledning har værterne inviteret reality-ekspert Nikita Klæstrup med i studiet.

Nikita Klæstrup stiller i podcasten flere spørgsmål til Nicolai Lydiksen vedrørende hans deltagelse i 'Bachelorette'.

Og specielt hendes sidste spørgsmål kommer som en overraskelse for Nicolai, der bliver både svedig og ekstra rød i hovedet ved spørgsmålet.

Det viser sig nemlig, at Nikita har fået et tip om, at der ikke kun skulle have foregået romantik foran kameraet i det populære dating-program - men også bag kameraet.

- Jeg har hørt det mest vidunderlige rygte om dig. Jeg hører, at du blev lidt vild med en tilrettelægger, mens du var afsted. Kan du bekræfte det?, spørger Nikita.

- What the fuck!? Sikke noget detektivarbejde, du har haft gang i her, svarer Nicolai og bekræfter rygtet:

- Ja, der var en tilrettelægger. Hun var ret sød.

Det lykkedes ikke Nicolai at score Mette Sommer, som han her ses på date med. Men han prøvede også lykken bag kameraet. Foto: TV 2

Skrev til hende i Danmark

Nicolai gjorde efter sigende ikke nogen synderlig indsats for at score tilrettelæggeren, som han havde set sig lun på, mens programmet var i gang. Men han forsøgte dog, da han var tilbage i Danmark.

- Hvad gjorde du så ved det, spørger Nikita.

- Ikke noget. Jeg var jo nede for at date Julie og Mette. Men altså, jeg tror, at jeg skrev til hende, da vi kom hjem, svarer Nikolaj.

Nikita Klæstrup spørger mere ind til, hvordan det så gik, hvortil Nikolai til at starte med svarer, at hun ikke svarede på hans besked.

- Seriøst? Blev du ghostet?

- Ej, hun skrev en enkelt besked. Det var det hele. Det er vist også noget med, at man ikke helt må det der mellem deltagere og crew, forklarer Nikolai.

- Ja, sådan er det helt officielt, men det sker jo, svarer Nikita, hvorefter podcast-studiet bryder ud i grin. Nikita havde nemlig selv en affære med en deltager i et realityprogram, da hun arbejdede som tilrettelægger.

- Ja, og det forstår jeg også godt. Men der var hun (tilrettelæggeren, red.) meget sådan, niks, afslutter Nikolai, der 'blev taget med bukserne nede' af Nikitas overraskende afsløring live i radioen.

- Jeg blev lidt rød i hovedet og står stadig og sveder lidt over de her spørgsmål, griner han.