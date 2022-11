Tv-kendis deler gode nyheder

Der er sød musik hjemme hos Mette Blomsterberg.

Overfor Her & Nu bekræfter konditoren nemlig nu, at hun har fået en kæreste.

– Min kæreste hedder Jack, og han er meget dejlig. Jeg er forelsket til op over begge ører. Jack og jeg har det rigtigt godt sammen, og vi stornyder hinanden, fortæller hun til ugebladet.

Sidste år gik den tidligere 'Den store bagedyst'-dommer og hendes nu eksmand, Henrik, fra hinanden.

Det oplyste parret på Mette Blomsterbergs Instagram-profil.

'Henrik og jeg har valgt at gå hvert til sit efter mange, mange gode år sammen,' lyder det på det sociale medie.

'Det er ulykkeligt for os begge to - en virkelighed, som gør ondt. Det er en svær tid, specielt for vores piger, og derfor beder vi pressen om at respektere, at vi som familie får den nødvendige ro til at finde os selv,' fortsætter parret og fortæller, at de ikke har yderligere kommentarer.

De har sammen to voksne døtre.

