Tv-kendis deler stor nyhed: Forlovet på Anholt

Tv-kokken Umut Sakarya snød kæresten, Johanna Havshøj, til at tro, at de filmede en Youtube-video på deres tur til Anholt, men i virkeligheden var videoen et set-up til et frieri, der endte lykkeligt

Umut Sakarya og kæresten igennem 2,5 år, Johanne Havshøj, er blevet forlovet.

Det bekræfter tv-kokken i et opslag på sin Instagram.

'For 2,5 år siden mødte vi hinanden for første gang og forelskede os midt i et livs-kaos'.

'Vi har nu taget skridtet videre i vores forhold og er blevet forlovet på Anholt. Det har været helt fantastisk at være i vores egen lille kærlighedsboble i tre uger sammen med familien, men nu tænkte vi, det var på tide at fortælle jer det.'

Med opslaget følger en video, hvor det er muligt at se tv-kokken gå ned på knæ og erklære sin kærlighed til sin nu forlovede, Johanne Havshøj. Umut har dog valgt at sætte et højt stykke musik ind, så det er desværre ikke muligt at høre, hvad tv-kokken siger af søde ord, der får Johanne Havshøj til tårer.

Snydt for en tier

Umut havde sat det perfekte røgslør op.

Parret, der sammen driver en madlavnings YouTube-kanal, havde sat sig ud i romantiske omgivelser med plaid og madlavningsgrej.

Og det var ikke tilfældigt, at omstændighederne var som så. For Umut havde andre hensigter end den makrelsalatsopskrift, Johanne havde i tankerne. Han havde en ring i lommen, og når tiden var inde, ville han gøre som Beyonce prædiker og putte en ring på den, du elsker.

Efter en succes- og smagsfuld makrelsalat gik den tidligere Guldkroen-ejer så ned på et knæ, erklærede sin kærlighed og spurgte Johanne Havshøj, om hun ville giftes med ham.

Svaret? 'Ja, for fucks sake'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Umut Sakarya, men han er ikke vendt tilbage.

Til gengæld har Johanne Havshøj i et opslag på sin Instagram sat ord på forlovelsen.

'Jeg kan sige så meget, at der var meget langt til Hollywood (og Gudskelov for det) da Umut 11.juli spurgte, om jeg ville spendere resten af livet med ham.'

'Herefter græd jeg ustyrligt, glemte at kigge ringene - og kiggede så endeligt på dem - og græd nu endnu mere ustyrligt, så mit ansigt blev helt forvrænget. Overvældet, overrasket og en smule i chok.'