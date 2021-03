Tv-kendis: - Det er en fantastisk følelse

Morten Spangsvig glæder sig over, at han inden længe kan åbne biksen igen

Om ganske kort tid kan Morten Spangsvig, der er kendt fra 'Tattoo Salonen' på TV3 endelig slå dørene op for kunderne i tatovør-salonen The Old Barbershop i København.

Når udrulningen af regeringens langstrakte genåbningsplan begynder efter påske, er nogle af de første, der kan åbne for kunder, nemlig de liberale erhverv som frisører, massører og tatovører.

Og det glæder Morten Spangsvig gevaldigt.

- Jeg blev selvfølgelig enormt glad og lettet, da jeg hørte, at vi måtte åbne igen. Det har vi alle ventet på og glædet os til i lang tid. Jeg savner virkelig butikken, mine kollegaer og alle de kunder, der kommer ind hver dag, siger han til Ekstra Bladet i kølvandet på nyheden om genåbningsplanen.

Tv-kendis: 'Jeg var tæt på at dø'

Morten Spangsvig (tv) og Jonas Hausted blev kendt for TV3-programmet 'Tattoo Salonen'. Foto: Kenneth Meyer

Det ser da også ud til, at kunderne har set frem til igen at kunne sætte sig til rette i tatovørstolen.



- Kort tid efter det blev meldt ud, at vi må åbne igen 6. april, begyndte det at tikke ind med beskeder i indbakken fra kunder, der gerne vil booke en tid. Det er en fantastisk følelse at få booket folk ind igen, og jeg kan slet ikke vente til igen at møde på arbejde i butikken, siger Morten Spangsvig.

Nedlukningen har - som for mange andre selvstændige erhvervsdrivende - været en tid med frustrationer og bekymringer for Morten Spangsvig, som dog ser ud til at klare skærene.



- Det har været nogle lange og seje måneder at komme igennem fyldt med en masse bekymringer og frustrationer.

- Det har været en både dyr og kedelig omgang, men vi har stadig skindet på næsen og er meget glade for, at vi stadig har en butik at åbne, siger han.

Danske realitystjerner i shitstorm: Anklaget for plagiat