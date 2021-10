Tv-kendis: - Det er galimatias

Victoria Askjær, der er kendt fra 'Den store bagedyst', fik forleden et opkald, der fik hende til at studse.

Hun blev nemlig tilbudt vejledning omkring sin søns vægt af skole-sundhedsplejersken, som mente, at han befandt sig uden for 'normalen'.

Men det svarede hun 'nej tak' til.

- Han er syv år! Ja, han har altid været lidt rundt bygget, men han er sund, og vi lever sundt!, fortæller hun på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet uddyber Victoria Askjær, at hun mener, det er forkert at sætte lighedstegn mellem sundhed og vægt.

- Hvis et barn er tydeligt overvægtig, så er der måske behov for, at der skal noget vejledning ind over. Men når man kigger på et barn, der ser fuldstændig sund og rask ud, så synes jeg, det er fuldstændig galimatias at putte det barn i en kasse, der hedder 'ikke normalvægtig'.

Hun mener, at man i stedet bør kigge på helheden af børns velvære og kalder det nuværende system for gammeldags.

- Jeg synes, det har meget større værdi, hvis vi snakker med vores børn om, hvad sundhed egentlig er. Det gælder både kosten og motionen, men også den mentale sundhed. I stedet for at proppe dem ind i kasser, der hedder 'normal' og 'ikke normal'-vægtig.

Væltet af reaktioner

Siden 'Bagedyst'-deltageren delte sine tanker på de sociale medier, er hun blevet bombarderet med reaktioner fra folk, der kan nikke genkendende til hendes oplevelse.

- Min Instagram blev fuldstændig væltet i går. Jeg fik beskeder fra folk, der fortæller, at sygeplejersken ringer hjem og siger, at de måske skal stoppe med at spise flødesovs. Det er jo invaderende i ens privatliv, fortæller hun.

Men er det ikke vigtigt med en sundhedsplejerske, der måske kan være en hjælp for børn, der kommer fra familier uden så mange ressourcer?

- Jo, bestemt. Sundhedsplejersken gør sit arbejde. Men jeg synes, den generelle trivsel skal være i fokus, fremfor om der er en eller to kilo for meget. Man kan jo kigge på barnet og vurdere, om det lever sundt og trives på trods af, at vægten svinger en lille smule over, lyder det fra Victoria Askjær.

Victoria Askjær har tidligere fortalt om sit eget vægttab. Hun vejede 100 kilo, da hun som 19-årige besluttede sig for at ændre livsstil.

