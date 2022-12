Tv-kendis får racistiske kommentarer: 'Spiser du hunde?'

Freya fra den igangværende sæson af 'Paradise' meldte sig til realityprogrammet for at give et realistisk billede af unge. Alligevel er hun blevet mødt med hadske beskeder

24-årige Freya er med i anden sæson af 'Paradise', som i øjeblikket kan ses på Viaplay, men ifølge Freya selv er hun ikke den typiske 'Paradise'-deltager, når det handler om krop og tøjstil.

Hun meldte sig til realityprogrammet for at give et ærligt billede af nutidens ungdom.

- I de programmer, hvor unge har fået lov til at være med, er vi blevet fremstillet som noget, jeg ikke kan se mig selv i, fortæller Freya til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så det ville jeg gerne gøre op med og vise et bredere spektrum af unge i fjernsynet. Bidrage til, at vi får et lidt mere realistisk billede af, hvad unge kan, og hvad vi kan indeholde.

- Spiser du hunde?

24-årige Freya bor på Vesterbro i København og har asiatiske rødder. Hun fortæller, at hun hovedsagelig er blevet mødt med varme beskeder efter sin deltagelse i 'Paradise'. Specielt på Instagram.

Men hun åbner ikke de mange kommentarspor på Facebook. For her har situationen været anderledes.

- Jeg har faktisk ikke kigget derinde. Nogle gange får jeg beskeder fra veninder, der skriver, at jeg skal læse noget grimt. Men det vil jeg ikke.

- Ved du, hvad kommentarerne har handlet om?

- Ja, mit udseende og min etnicitet. Folk kan finde på at sige alt muligt grimt. Jeg har anmeldt nogle brugere på grund af sådan nogle latterlige kommentarer, for eksempel om jeg spiser hunde.

Freya og Julie Iben fra denne sæson af 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Stadig med i 'Paradise'

I skrivende stund er man nået til tiende afsnit af 'Paradise', hvor Freya fortsat er med i realityprogrammet. Hvor langt hun når, må tiden vise.

Men Freya ser tilbage på sin tid i 'Paradise' med et stort smil på læben.

- Det har været sjovt. Jeg er også glad for, at jeg har fået nogle gode venner ud af det. Så det har været rigtig godt. Der er selvfølgelig nogle, man snakker bedre med en andre.

Afsluttende tilføjer Freya, at det har været en udfordring at holde hemmeligt, hvad der sker i programmet.

- Det har også være lidt underligt. Du går bare og holder det hele hemmeligt. Du kan ikke snakke med nogen om det, og du ved jo godt, hvor længe du er derinde, og hvad der sker. Du kan bare ikke sige noget, lyder de afsluttende ord fra Freya.

