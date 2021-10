Tv-kendis fik chok: Pludselig tissede jeg blod

For nogen rammer 'Knæk Cancer'-ugen mere nært end hos andre, og hos særligt ét dansk kendispar er kræft noget, man ønsker langt hen, hvor pebret gror.

For 'Landmand søger kærlighed'-parret Jørgen Pahus og Kirsten Marie Skaarup er kræft noget, de har haft helt tæt inde på kroppen ad flere omgange.

- Min veninde havde brystkræft, og min far er lige død, og han havde også kræft. Så vi er meget berørte af hele situationen, fortalte Kirsten Marie Skaarup, da hun sammen med gemalen troppede op til indsamlingsshowet, der skal samle penge ind til kampen.

- Jeg har selv haft kræft. Da jeg var 50, fik jeg nyrekræft, og sidste år fik en af mine bonuspiger kræft, og min kone døde af kræft. Så vi har været hårdt ramt i familien, fortæller 64-årige Jørgen Pahus, der siger om sit eget forløb:

- Jeg tissede blod, så jeg skulle undersøges for, hvad det var. Så går man selv på nettet for at finde ud af, hvad det er, man kan fejle, så jeg havde allerede en mistanke der. Der ville gå en måned, inden jeg kunne blive scannet, og uvisheden er altid det værste. Man vil helst vide, hvad det er, man fejler, så jeg tog på et privathospital og blev scannet der, og så fandt vi ud af, hvad det var.

Jørgen og Kirsten fandt hinanden i tv-programmet 'Landmand søger kærlighed'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fjernede nyren

Han kom derefter tilbage i det offentlige system.

- Her fjernede de nyren og kræften ud med den. Så jeg slap for kemo, for de fik det hele ud på én gang. Jeg var heldig, siger han.

- Hvordan havde du det i den periode?

- Nu havde vi jo så meget sygdom inde på livet. Året før blev min daværende kone ramt af kræft og døde så af det nogle år senere. Så vi tænkte bare; okay, hvordan tackler vi nu det. Vi nåede dårligt at græde eller at have følelser, næsten. For det var ligesom om, at man finder ud af, at man har nogle ressourcer, og så handler det om, hvordan vi bekæmper den. Det var nok det, vi mest tænkte på, siger Jørgen Pahus.

Han glæder sig over, at der bliver samlet penge ind til at bekæmpe den sygdom, der har ramt både ham selv og hans nærmeste.

- Man bliver bedre og bedre til at tackle kræft. Jeg har også en kammerat derhjemme, som har kræft, så ham ønsker jeg alt godt for, og jeg håber, vi kan være med til at samle penge ind i dag, siger han.