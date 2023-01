Tv-kendis forlovet: Friede på karaokebar

Hvis realitydeltageren Cecilie Harder smiler lidt ekstra for tiden, så er der god grund til det.

Hun er nemlig blevet forlovet med sin kæreste, David Vinkler. Det afslørede hun på dansegulvet til Ekstra Bladet ved Reality Awards, hvor hun stolt viste sin nye ring frem.

Cecilie Harder er i øvrigt også kendt for at være på OnlyFans, hvor hun viser masser af frække billeder og videoer.

Cecilie Harder kunne stolt vise sin nye forlovelsesring frem. David Vinkler havde nemlig været en tur på knæ dagen inden Reality Awards. Foto: Anthon Unger

- Det skete på Sams Bar (en karaokebar i København, red), der er mit yndlingssted, røbede Harder, som var blevet lidt overrasket, da David Vinkler pludselig gik på knæ.

- Undskyld mig, er du fucking seriøs?

Sådan var den første reaktion fra Cecilie Harder, der blandt andet er kendt fra realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Og David Vinkler var i dén grad 'fucking seriøs'.

- Ja, vil du gifte dig med mig eller hvad?, lød det.

På Cecilie Harders instagramprofil kan man se en video af frieret i en story.

Bryllupet skal stå sommeren 2024.

Så forelskede

I august 2021 fortalte Cecilie Harder til Ekstra Bladet, at hun var lykkeligere end nogensinde.

- Vi er meget forelskede. Jeg tror seriøst aldrig, jeg har været så lykkelig. Det føles som at finde hjem, sagde hun dengang om sit på det tidspunkt splinternye forhold med David Vinkler, som hun mødte for seks år siden på A bar.

Tidligere har Cecilie Harder dannet par med 'Ex on the Beach'-deltageren Claes Lanng.

Forholdet var dog langtfra en dans på roser, og de nåede at gå hver til sit tre gange. Parret havde deres endelige brud i foråret 2021. Dengang understregede begge parter, at de var gået fra hinanden helt uden drama.

'Vi er simpelthen bare gledet i hver vores retning, og vil helt forskellige ting med vores liv,' skrev Cecilie Harder på daværende tidspunkt til Ekstra Bladet.

