Tv-kendis går konkurs

Så gik den ikke længere.

Den tidligere deltager i både 'Gift ved første blik' og 'Ex on the Beach' Michael Sommer har begæret sit firma konkurs.

Det fremgår af Statstidende, ligesom Her & Nu kan berette om konkursen.

Tv-kendissen ejer selskaberne Vikar Group, Elektro Center og RS Car Group, og sidstnævnte kunne ikke klare mosten længere.

Til Ekstra Bladet fortæller Michael Sommer, der i forbindelse med sin medvirken i 'Gift ved første blik' blev kendt som 'Skatter', at det ikke har været nemt for ham at skulle aflive ét af sine tre firmaer.

- Jeg er stresset. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at snakke med dig. Jeg synes, det er hårdt. Men altså, man kommer over det, siger Michael Sommer.

Han forklarer, at manglende omsætning og svære tider under den høje inflation har gjort, at han er blevet nødt til at dreje nøglen om på selskabet.

- Jeg melder det konkurs, fordi vi har to måneders husleje, vi ikke har betalt, og medarbejdere kunne vi ikke give løn. Så har vi nogle leverandører, der ikke kunne få deres penge, siger han.

'Skatter' blev kendt på TV første gang i 2019, da han deltog i 'Gift ved første blik'. Foto: Privatfoto

Ingen gæld

Ifølge Michael Sommer er der intet gæld i firmaet, på trods af at han har fundet det nødvendigt at begære det konkurs. Derimod forventer han, at firmaet kommer til at gå i nul, når advokat og kurator har været inde over.

Han forklarer, at han har investeret 2,5 millioner kroner af egen lomme og gennem sit selskab Vikar Group, således RS Car Group har kunnet løbe rundt. Men det vil han ikke fortsætte med.

Men 'Gift ved første blik'-stjernen går ud med oprejst pande og ser frem til nye fremtidige projekter, fordi han mener at have lært meget af projektet.

- Der er fuld fokus på Vikar Group nu, og så glæder jeg mig nok til en smule mindre stress, færre bekymringer og et nyt kapitel hjemme. Og så har jeg et lille projekt, som måske kommer i fremtiden, siger Michael Sommer.

Vi har forsøgt at få kontakt til kurator, men i skrivende stund uden held.

