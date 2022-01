Tv-kendis gift

Det er ikke lang tid siden, du kunne følge Nickolas Birk Hansen jagte kærligheden i seneste sæson af 'Ex on the Beach'.

Det blev desværre ikke til den store romance i programmet, men heldigvis ventede den store kærlighed på Nickolas Birk Hansen, da han igen satte sine fødder på dansk jord.

Det er kun seks måneder siden, at Nickolas Birk Hansen og hans nu nygifte kone begyndte at skrive sammen på Instagram, og kirkeklokkerne har allerede ringet.

'Nogle gange i livet føles noget bare så rigtigt. Når det hele bare klikker fra dag ét, skal man slå til tænker jeg', skriver Nickolas til Ekstra Bladet.

Parret holdte en stor fest med gode venner og familien. Foto: MJ-foto

Selvom brylluppet ikke blev som planlagt, kan Nickolas fortælle, at dagen var helt perfekt.

'Det var super romantisk, og jeg var så nervøs hele dagen. Da Isabella trådte ind i kirken og orglet begyndte at spille, kunne jeg ikke længere holde tårerne tilbage', fortsætter han.

Og det går ikke stille for sig hos det nygifte par. De har nemlig allerede lagt planer for fremtiden.

'Vi vil gerne have børn, en dreng og en pige. Og så står vi og vil enten bygge nyt eller købe hus i år', skriver Nickolas Birk Hansen.