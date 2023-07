Tv-kendis i stor lykke: Nu er det sket

Tv-kendissen Caroline Godrim kendt fra 'Ex on the Beach' er lykkelig til op over begge ører.

Hun er nemlig netop blevet mor for anden gang til en lille dreng.

Det afslører hun på Instagram.

Her deler hun et billede af sin lille, nyfødte søn og afslører samtidig, at han har fået navnet William.

'Vores lille guldklump William kom til verden 24.07.23 kl. 5.54, 2995 g og 50 cm ren kærlighed,' skriver hun og fortsætter:



'Vi har det alle godt og er kommet hjem i vores skønne hus igen.'

Mor til to

I forvejen har Caroline Godrim sønnen Oliver med sin ekskæreste Mathias Severinsen, som hun mødte, da de begge deltog i første sæson af 'Ex on the Beach'. Sønnen Oliver kom til verden i 2019.

Caroline Godrim og Mathias Severinsen gik dog siden fra hinanden.

Caroline Godrim og kæresten har købt hus sammen nær Aarhus. Privatfoto

Sønnen William har Caroline Godrim fået med sin nye kæreste, som hun er flyttet i hus med.

Hun har dog fra start valgt at holde identiteten på ham hemmelig for offentligheden.

- Jeg kommer aldrig til at fortælle, hvad han hedder, eller hvad han arbejder med. Jeg har ikke lyst til at have et offentligt forhold igen. Det har jeg prøvet en gang, så det behøver jeg ikke igen. Folk blander sig for meget i alting, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Det er også derfor, han er rimelig skjult på mine sociale medier. Jeg har da lyst til at vise ham frem, men jeg ikke behov for, at hundredvis af mennesker har en mening om, hvem jeg skal være sammen med og ikke skal, fortalte hun videre og fortsatte:

- Min kæreste har det fint med, at han ikke bliver offentliggjort. Det er meget rart i forhold til hans arbejde, synes han.