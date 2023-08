Tv-kendis i voldsom ulykke: Hastet til hospitalet

Omran Badrs bil blev totalskadet, da en bil forleden kørte over for rødt og smadrede ind i ham

Da den tidligere 'Masterchef'-deltager Omran Badr natten til fredag i sidste uge var på vej hjem fra arbejde i Aarhus, gik det helt galt.

Her var den 38-årige tv-kendis på vej over i et kryds, da en bil bragede over for rødt og direkte ind i ham.

- Jeg var på vej hjem fra arbejde og på vej over et kryds, da der kommer en bil bragende igennem lyskrydset. Han kører megastærkt. I min optik i hvert fald dobbelt så hurtigt, som han må, siger Omran Badr til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg når lige at se ham ud ad øjenkrogen, så jeg klodser bremsen midt i krydset. På trods af, at jeg bremser, smadrer han stadig ind i mig, og han rammer mig. Havde jeg kigget et andet sted hen og ikke nået at se ham, så havde jeg ikke kunnet tale med dig lige nu. Så havde jeg været helt mast, siger han.

- Jeg nåede bare at tænke 'fuck', og så var alt kaos derfra. Jeg ønsker det ikke for min værste fjende, siger han om den skræmmende oplevelse.

Lå og rystede

Bilen blev totalskadet under sammenstødet, og Omran Badr blev fortumlet hjulpet ud af bilen af en buschauffør, der havde kørt bag ham i sin bus og set det hele ske.

- Jeg lagde mig ned på jorden, og jeg rystede. Jeg var simpelthen i chok, og jeg kunne ikke huske noget som helst. Jeg lå simpelthen bare der og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det føltes, som om jeg var blevet slået med et bat, lyder det fra Omran Badr.

- Jeg havde også ondt i ryggen og nakken. Alle airbags blev slået ud ved sammenstødet. Der kom hurtigt en ambulance, og jeg blev tjekket og kørt videre på hospitalet, der heldigvis ikke var så langt væk, siger Omran Badr.

Bilen var totalskadet efter ulykken. Privatfoto

Privatfoto

Fik hjernerystelse

'Masterchef'-deltageren blev undersøgt grundigt på hospitalet, og der stod det klart, at han ikke slap uden fysiske skader.

- Jeg havde hjernerystelse, men heldigvis ingen brud. Jeg slap med små skrammer på kroppen og noget piskesmæld. Men jeg føler mig meget heldig. For var jeg bare kommet et sekund senere, eller havde jeg kørt i en mindre bil, så havde jeg været færdig, siger han og fortsætter med at fortælle, at han stadig er meget påvirket af den skræmmende oplevelse i dag.

- Jeg er sgu stadig meget rystet, må jeg indrømme. Når jeg har været ude at køre siden, har jeg været meget tilbageholden. Det sidder virkelig i min krop.

- Og min bil er fuldstændig ødelagt. Bilen er halveret foran, så den er helt død. Men jeg er bare glad for, at der ikke skete mere, og at jeg ikke havde nogen med i bilen. Jeg var virkelig heldig, og så håber jeg bare, at jeg kommer videre uden varige skader.

Omran Badr var med i 'Masterchef' i 2023. Foto: Nent Group

Undersøges af politiet

Ulykken, som Omran Badr var involveret i, fremgår af politiets døgnrapport.

Her står der, at de natten til fredag i sidste uge måtte rykke ud til krydset mellem Paludan-Müllers Vej og Hasle Ringvej i Aarhus V, da de havde fået en anmeldelse om et voldsomt færdselsuheld.

I forbindelse med uheldet kom en 21-årig mandlig bilist kørende i sydøstlig retning.

Han kørte direkte over for rødt lys i krydset, hvor han kolliderede med en anden bil, hvor Omran Badr sad.

Den 21-årige mand, som havde kørte over for rødt lys, blev anholdt og taget med til udtagelse af blodprøve.

Han blev – ud over for at køre over for rødt – også sigtet for både narko- og spirituskørsel samt for kørsel i frakendelsestiden, men blev efterfølgende løsladt.

- Det synes jeg er meget uhyggeligt. Han kan jo princippet gå ud og gøre det samme en gang til uden problemer. Næste gang kan det være, at dem, der sidder i bilen, ikke er så heldige, eller at han rammer en familie eller et barn, så jeg håber virkelig, politiet tager det alvorligt, lyder det fra Omran Badr.