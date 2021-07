Tv-kendis indlagt i tre uger med Delta-variant

Sy Lee fortæller, at han har været meget syg af coronavirus, som han testede positiv for efter Reality Awards

16. juni var hele reality-Danmark samlet på Docken i København i forbindelse med Reality Awards 2021.

Selvom der var indført en række coronarestriktioner, kom det efterfølgende frem, at hele fem gæster efterfølgende var testet positiv for coronavirus, og at der samtidig var fundet tilfælde af den mere smitsomme Delta-variant i forbindelse med arrangementet.

Det resulterede i, at alle gæster af Styrelsen for Patientsikkerhed blev opfordret til at gå i isolation og lade sig teste, fordi personen, der var smittet med Delta-varianten, ikke ønskede, at vedkommendes navn blev nævnt i forbindelse med smitteopsporing.

Siden da har realitydeltagerne Trine Skjollander, Sigmund Trondheim og Asbjørn Nielsen stået frem og fortalt, at de blev testet positive for coronavirus efter Reality Awards. Men realitydeltageren Sy Lee, som de fulgtes med og sad sammen med den aften, har været helt stille.

Nu tager han dog bladet fra munden og fortæller, at stilheden har haft en særlig årsag.

Sy Lee blev nemlig kort efter Reality Awards indlagt, fordi han var så hårdt ramt af coronavirus.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Her bekræfter han ligeledes, at det er ham, der har været smittet med Delta-varianten. Ifølge den 28-årige realitydeltager, der blandt andet er kendt fra 'Fristet' og 'Divaer' i junglen, fik han symptomer allerede fredagen efter Reality Awards, hvorefter han lod sig teste.

Siden fik han først et positivt svar på en lyntest og dernæst også et positivt svar på en pcr-test, og han gik omgående i isolation.

Sy Lee blev testet positiv efter Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Blev indlagt

Hurtigt derfra gik det dog ned ad bakke, og Sy Lees symptomer blev hurtigt forværret.

- Allerede lørdag havde jeg problemer med at trække vejret, og min smags- og lugtesans forsvandt. Jeg havde det virkelig dårligt og havde ingen appetit, fortæller han til Ekstra Bladet.

Derfor ringede han til vagtlægen. Her kunne de høre, at det stod skidt til, og derfor blev han kort efter hentet af en ambulance og kørt til Herlev Hospital, hvor han har været indlagt siden.

- Jeg har været meget, meget syg, og mine lunger gav efter, så jeg måtte indlægges. Jeg har haft meget svært ved at trække vejret, så jeg har skullet have en iltmaske på, siger Sy Lee og fortsætter:

- Jeg havde stort set ikke spist eller drukket i fire dage, da jeg blev indlagt, fordi jeg havde det så skidt. Jeg har tabt mig otte kilo på de tre uger, jeg har været indlagt, så jeg er helt udmagret. Det har været tre uger i helvede, siger han videre.

Udskrevet igen

Heldigvis er Sy Lee nu i bedring, og tirsdag blev han igen udskrevet fra hospitalet.

- Jeg er udskrevet nu og prøver at finde hoved og hale i det hele. Nu kan jeg trække vejret selv uden at sove med iltmaske. Jeg er så taknemmelig, og jeg er så småt at komme tilbage. Jeg kan trække vejret, bevæge og gå uden at blive helt forpustet, siger han og fortsætter med at fortælle, at han dog stadig slet ikke er på toppen:

- Min vejrtrækning er ikke det samme som før, men det hele skal nok komme tilbage med tiden.

Glæder sig til radiotjans Nu glæder Sy Lee sig til, at han igen er på toppen, så han kan starte som vært på 'Sig det' løgn' på Radio Loud. - Nu glæder jeg mig bare til at stå i studiet og få min debut som radiovært hos Radio Loud. Det hele er blevet udskudt, fordi jeg har været indlagt. Jeg glæder mig til leve mit liv igen. Jeg er glad for, at jeg kan trække vejret igen og mærke den friske luft, siger han. Vis mere Vis mindre

