Tv-kendis indlagt med voldsomme smerter

Nathja Bech-Petersen måtte tirsdag holde ind i nødsporet og ringe 112, da hun kom kørende på motorvejen, fordi hun rystede og kastede op af bare smerter.

Nathja har kæmpet med sygdommen endometriose, siden hun var teenager. En sygdom, der medfører voldsomme smerter i underlivet. Så voldsomme, at hun har prøvet at besvime af det, fortæller hun.

- Jeg plejer at være god til at bide smerte i mig, men ambulance-redderen sagde, at jeg skreg hele vejen fra Roskilde til Køge Sygehus, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Nathja blev tirsdag indlagt på sygehuset, hvilket efterhånden er hverdagskost for den 33-årige. Hun fortæller, at hun i perioder har været indlagt hver tredje måned.

Vigtigt at tale om

Hun føler derfor, det er vigtigt at tale højt om det, fordi ingen kvinder skal føle, at de står alene med det.

Nathja understreger, at sygdommen ikke kan sidestilles med almindelige menstruationssmerter.

Derfor delte hun i går et opslag på Instagram, hvor hun fortæller om de slemme smerter og konsekvenserne af sin sygdom, som hun må leve med.

Må leve med smerter

Da Nathja var 16 år gammel fik hun valget om at få fjernet sin livmoder eller leve med smerterne. Men det var en alt for stor beslutning for hende at skulle tage stilling til som 16-årig, og i dag lever hun stadig med de voldsomme smerter.

I dag er hun 33 år og studerende, men der er stadig ikke så meget andet at gøre end at bide smerten i sig, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Hvis jeg havde fået børn nu, så ville jeg have fået fjernet mit underliv for længe siden. Men det er en svær beslutning, og tiden er heller ikke til det nu, siger hun.