Tv-kendis jubler: - Jeg sagde i øvrigt JA

Der er strålende smil hos 'Bagedyst'-finalisten Victoria Askjær og kæresten Peter.

Sidstnævnte har nemlig været på knæ og friet til tv-deltageren, der har sagt ja. Parret kan derfor nu se frem til at blive mand og kone.

Det deler Victoria Askjær i et opslag på sin Instagram-profil med sine knap 12.000 følgere.

'Jeg sagde i øvrigt JA,' skriver hun til et billede, hvor hun hviler hånden på parrets nyfødte datter, Oda, mens den fine forlovelsesring skinner på hendes finger.

Glæder sig

Victoria Askjærs lykke er da heller ikke til at tage fejl af, da Ekstra Bladet kontakter hende i anledning af forlovelsen.

- Peter friede til mig den dag, jeg fødte Oda. Jeg glæder mig til at blive gift til sommer. Det betyder rigtig meget for os begge, siger hun og tilføjer:

- Vi er ikke religiøse, så derfor bliver det ikke et kirkeligt bryllup.

Parret, der har været sammen i to år, kunne for knap en måned siden fejre, at de var blevet forældre til deres første fælles barn.

Nu er der endnu mere at glæde sig over i familien, som udover datteren Oda også består af sønnerne Nestor og Villum, som DR-kendissen har fra et tidligere forhold.

- Det bliver ikke en stor fest, og gæstelisten er familie og nærmeste venner, uddyber Victoria Askjær, som i marts 2020 løftede sløret for kærligheden til Peter.