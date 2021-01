Tv-kendis lever livet i Dubai: - Folk skal falde ned

Alva Madsen fra 'Fars pige' er lige nu i Dubai sammen med sin søster, og de to fortryder på ingen måde, at de er rejst væk fra Danmark under pandemien

Vejret i Dubai kan altså bare lidt mere end kulde og regn i Danmark.

Det mener Alva og søsteren Emma Madsen i hvert fald.

De to unge kvinder, som danskerne har stiftet bekendtskab med i programserien 'Fars pige' på DR, har nemlig sagt farvel til det danske vejr samt lukkede barer og goddag til sol, pool og drinks i Dubai, som de viser frem på de sociale medier.

Mette Frederiksen med opsang til rejseglade kendisser: - Det er farligt

Mette Frederiksen gav tirsdag eftermiddag en opsang til de rejseglade kendisser, som rejser til Dubai.

Men selvom nogle måske rynker på næsen af den beslutning midt under en pandemi, hvor rejser frarådes, fortæller Alva Madsen til Ekstra Bladet, at det var den eneste rigtige beslutning for hende.

- Der er mange unge, der har det rigtig svært i denne her tid, fordi der ikke er noget sollys, og unges helbred er bare rigtig dårligt, fortæller hun indledningsvist om, hvorfor hun lige nu er i Dubai.

- I Danmark går alle rundt og peger fingre ad hinanden. Man skal være låst inde, og jeg kunne godt mærke, at jeg fik angst, og jeg fik det dårligt. Jeg kan godt forstå, at det er seriøst (med corona red.), men det er ikke, fordi vi udsætter nogen for fare. Der er større chancer for at blive smittet derhjemme, folk fester og spytter hinanden i munden. Her er vi kun i vores lille boble, fortæller hun.

Alva og søsteren Emma slår begge fast, at de følger alle de restriktioner, der er i landet, samt sørger for negative test ved indrejse og udrejse af landet.

De har også begge downloaedet en app, der svarer til den danske 'Smittestop', så de ved, hvis de har været i kontakt med nogen, der er smittet med corona.

Alva og søsteren er bange for at give smitten videre til folk i Danmark, så de forsøger at overholde alle restriktioner, mens de er på ferie. Foto: Privat

Afviser blankt: Det er ikke os!

Helt i orden

Derfor føler de også, at det er i orden, at de nu opholder sig på ferie i Dubai.

- Mange tror vi føler os hævet, og at reglerne ikke gælder for os, men det gælder for alle, men vi har bare valgt, at vi kunne gøre det her på en sikker måde. Det er jo ikke ulovligt (at rejse red.), men medierne får det til at lyde som om, vi ikke har noget samfundssind.

- Men synes I, det er at vise samfundssind at rejse ud, mens hele verden står i 'rød', og det anbefales, at man bliver hjemme?

- Jeg kan godt høre, hvordan det lyder og ser ud. Folk flipper ud, fordi det er stillet op på en måde, hvor folk ser, at man bare soler sig. Men jeg vil ikke undskylde for at have det fedt.

- Tænker du ikke, at man har et ansvar som influencer med at følge de opfordringer, der er i samfundet?

- Jeg er ikke nogens mor, og jeg deler mit liv. Mine følgere kan godt tænke selv, og jeg er sikker på, at de nok skal være sikre, hvis de rejser ud.

- Man har lidt et ansvar over for sine følgere, men jeg føler, jeg har gjort det, jeg skal. Folk skal lige falde lidt ned, de har ikke undersøgt noget. Det mentale helbred er ligeså vigtigt som det fysiske helbred.

Alva giver ikke meget for den danske jantelov og mener, at det er folk, der har alt for travlt og ikke har nok at gå op i selv. Foto: Privat

Bliver længere

Det var egentlig meningen, at Alva skulle være rejst hjem tirsdag, men med situationen i Danmark har både hun og søsteren valgt at forlænge sit ophold.

- Restriktionerne bliver forlænget i Danmark, så jeg tror, vi tager hjem i slut januar eller start februar.

De unge kvinder regner også med, at de går i isolation, når de kommer hjem, men det kommer an på, hvad restriktionerne siger til den tid.

De er også begge meget klare omkring, at de selvfølgelig ikke ønsker at smitte nogen, og det er noget, som de tænker meget over.

- Jeg synes ikke, vi udsætter nogen for nogen risiko. Man må selv tage vare på sig selv. Vi har ikke glemt, at der er corona. Vi er sgu ansvarlige, og vi ved godt, hvad vi laver.

Det siger Mette Frederiksen om rejser til udlandet under pandemien Ekstra Bladet spurgte på et pressemøde, hvad statsministeren mener om de danskere, der er rejst til Dubai og siden har vist deres feriebilleder frem på sociale medier. - Der er vist behov for, at jeg lægger restriktioner på mig selv i den her sag, lød det indledende fra statsministeren, mens hendes ansigt dog viste sin tydelige forargelse og utilfredshed. - Der er en grund til, at verden er farvet rød. Det er virkelig vigtigt, at alle lytter efter det. Det, der sker, når folk rejser ud i den her tid, det er, at man risikerer at tage mutationer med til Danmark, lød det fra Mette Frederiksen. - Når verden er gået i rød, så er det virkelig, fordi vi mener, at det er farligt at rejse ud, og det håber jeg, at flere vil lytte efter, opfordrede hun videre. - Hvorfor laver I så ikke et forbud, spurgte Ekstra Bladets journalist. - Fordi det er lykkedes igennem snart et år at drive Danmark igennem det her baseret på de flestes sunde fornuft. Det er en strategi, jeg vil se, om ikke vi kan blive ved med at efterleve, svarede Mette Frederiksen. Lørdag 16. januar kom det frem i en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut, at den smitsomme sydafrikanske coronavirus er kommet til Danmark og forbindes med en rejse til Dubai. Vis mere Luk

Og de fortryder i hvert fald ikke, at de har haft en skyfri, varm ferie i de Forenede Arabiske Emirater.

- Det er ikke noget, vi fortryder. Det er en no brainer, når man kan hjælpe sig selv med at få det bedre.

For de unge kvinder handler det om, at man kan rejse ansvarligt, og de derfor ikke føler, at de udgør en risiko for samfundet ved at rejse til et sted, hvor den nye corona-mutation er blevet fundet. Foto: Privat

Fortryder ikke Dubai-rejse - men forstår folks misundelse