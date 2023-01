Tv-kendis med chokmelding: Har været syg i 20 år

Nytår er for mange en tid på året, hvor man tager sit liv op til revision, og det må siges at være gældende for Lambang Arianto, der er kendt fra TV 2-programmet 'Sommerdrømme'.

I et meget personligt opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele, skriver Lambang, at han i 20 år har båret på en dyster hemmelighed.

Men det skal nu være slut.

'Kære alle, Jeg vil gerne starte det nye år med at tale om noget af det sværeste i mit liv: Mine spiseforstyrrelser. Min bulimi og binge eating', skriver Lambang og fortsætter:



'Mine allernærmeste har kendt til min skyggeside i flere år. Nu er det tid til at sige det højt, så jeg kan slippe følelsen af at bære rundt på den tungeste hemmelighed og i stedet starte det store og svære arbejde, der venter i forsøget på at komme et bedre og sundere sted hen.'

Overspiser

Lambang Arianto forklarer, at han grundet sin sygdom på ugentlig basis overspiser og kaster op, fordi han kontrollerer sine følelser gennem mad.

Han fortæller desuden, at han har holdt på hemmeligheden, fordi han har været bange for, at folk ikke ville tage ham alvorligt i hans stilling som børnelæge.

'Det er noget, jeg må arbejde med, for jeg håber og tror på, at de bange anelser ikke bliver til virkelighed. At folk i stedet vil støtte og forstå mig', skriver han og tilføjer:



'I år fylder jeg 40. Jeg ønsker at ændre på mit liv og min afhængighed af min spiseforstyrrelse for min egen skyld og min families skyld'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lambang Arianto, der for nuværende ikke ønsker at fortælle nærmere.