Tv-kendis med stor nyhed: - Jeg er sindssygt glad

Liv Martine deler en ganske glædelig nyhed.

Hun skal nemlig være mor igen.

Det bekræfter hun over for til Ekstra Bladet.

- Jeg er gravid, og jeg er sindssygt glad. Det bliver pissegodt. Vi glæder os så meget til, at den lille bliver født, lyder de glædelige ord fra Liv Martine.

Den tidligere 'Den store bagedyst'-vinder og hendes mand, Mads Niemann, har allerede sønnen Frode på halvandet år, og de glæder sig nu til at få barn nummer to. Selvom det bliver hårdt.

- Alle er glade, for det er det fedeste at få børn. Men Mads og jeg er godt klar over, at det bliver vanvittig hårdt med to børn, men det bliver det hele værd.

Kender ikke kønnet

Liv Martine fortæller, at den lille familie ikke kender kønnet endnu, men det betyder ikke det store for dem. De er bare lykkelige.

- Mads og jeg har altid haft en drøm om at få to børn efter hinanden. Den er gået i opfyldelse, og vi er så lykkelige, afslutter hun.

Liv fødte senest 22. oktober 2020. Hun fortæller, at barn nummer to kommer til efteråret.