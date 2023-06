Tv-kendis på knæ: Hun sagde 'ja'

Journalist og TV 2-vært Natasja Crone kunne fejre mere end blot sin 53-års fødselsdag søndag 12. juni.

For hendes kæreste, 49-årige Rasmus Tantholdt, der er korrespondent og journalist på samme kanal, var nemlig nede på knæ.

Hun sagde 'ja', og nu skal parret altså giftes. Det bekræfter Rasmus Tantholdt over for Billed-Bladet, men han ønsker ikke at komme detaljerne nærmere.

Han fortæller dog, at de to endnu ikke har fastsat en dato, hvor den store dag skal finde sted.

Det særlige øjeblik er foreviget på Instagram, hvor Natasja Crones søn har delt et billede af korrespondenten på knæ foran tv-værten.

Her kan man også se et billede, hvor Rasmus Tantholdt har armene i vejret, efter at Natasja Crone har sagt 'ja' til frieriet.

Rasmus Tantholdt og Natasja Crone har dannet par siden 2016 og bor sammen i Vedbæk.

Natasja Crone har to voksne sønner fra et tidligere forhold, mens Rasmus Tantholdt har en teenagesøn med den tidligere studievært på TV 2 Caroline Boserup.