Tv-kendis ramt af angst efter mareridtsoperation

To hospitalsbesøg, fire lægebesøg og 12 piller dagligt, heriblandt angst-medicin og morfin.

27-årige Sami Hansen har langtfra haft det nemt de seneste par dage, efter han blev opereret i næsen mandag.

I et opslag på Instagram kalder han oplevelsen for 'et sandt mareridt', og det uddyber han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Reality-deltageren, der er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Singletown', var nødsaget til at få foretaget operationen på grund af en skæv næseskillevæg, der gjorde det svært for ham at trække vejret.

- Da jeg var 12 eller 13 år fik jeg et slag i hovedet, som lægen mener har udviklet sig, så min næseskillevæg blev skæv, hvorfor jeg ikke kunne trække vejret ordentligt og levede af næsespray, siger en tydeligt hæs Sami Hansen og tilføjer:

- Jeg fik et knæ i hovedet fra en anden dreng, mens vi rutsjede, men jeg gjorde ikke mere ved det dengang.

Døjer med angst

Det er ikke kun smerterne, der har taget hårdt på Sami Hansen, men også den panik, der fulgte i kølvandet på operationen.

- Jeg havde ikke helt forstået, at jeg slet ikke kunne få luft gennem næsen efter operationen på grund af de små rør i silikonepladerne, der sidder i min næse. Det har gjort, at jeg har fået angst og panikanfald, og jeg er blevet nødt til at tage angst-medicin hele ugen, fortæller han.

- Jeg har aldrig haft angst før, men lægen siger, at det kan skyldes, at jeg ikke kan få luft ordentligt. Tidligere var jeg jo bare vant til at bruge næsespray, men det kan jeg ikke længere. Og når jeg slet ikke kunne trække vejret, gik jeg i panik.

Når det så er sagt, glæder tv-deltageren sig til på mandag, hvor han får silikonepladerne i næsen fjernet, hvorefter han forhåbentlig kan vende tilbage til sin normale hverdag igen.