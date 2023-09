Tv-kendis raser mod minister: - Jeg blev simpelthen så vred

De fleste husker nok Trine Torp Steffensen som Blondie, der for mere end et årti siden gav den gas med blandt andre Knaldperlen og Dolken i tv-programmer som 'Kongerne af Svendborg'.

I dag har Trine Torp Steffensen lagt reality-tv, druk og fester på hylden til fordel for livet som mor til en lille datter og til sønnen Pelle på tre år, som i maj blev diagnosticeret med infantil autisme.

Derfor følte hun sig også noget ramt, da hun torsdag hørte finansminister Nicolai Wammen (S) lægge skylden for massive kommunale besparelser over på det specialiserede område.

Trine Torp Steffensen aka Blondie og Malene Kjærgaard aka Foxy medvirkede blandt andet i 'Kongerne af Svendborg'. I dag lever Trine Torp Steffensen et ganske andet liv. Foto: Jesper Mortensen

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at finansministerens udtalelser fik hende til at gå til tasterne på Facebook som hundredvis af andre danskere for at udtrykke sin utilfredshed.

- Jeg blev simpelthen så vred. Ens børn er jo det dyrebareste, man ejer og har, så når man oplever, at det går ud over dem, bliver man rigtig vred, siger hun.

Nicolai Wammen (S) er kommet i modvind, efter han på et pressemøde gav ‘det specialiserede område’ skylden for kommune-besparelser Nicolai Wammen havnede i shitstorm i kølvandet på sin kommentar.

Ingen hjælp

Trine Torp Steffensen, der bor med sin familie i Rødovre, kan bestemt ikke genkende finansministerens billede af, at der bliver givet i pose og sæk til det specialiserede område.

For da sønnen Pelle havde været igennem udredning, var der ifølge Trine Torp Steffensen langtfra den nødvendige hjælp klar til familien.

- Vi har aldrig været i kontakt med det offentlige før, og det var naivt at tro, at vi kunne få hjælp hurtigt. Men vi havde faktisk troet, at der ville stå et hold klar med den rigtige hjælp og støtte, siger hun.

I stedet må Pelle klare sig en almindelig børnehave uden specialiseret hjælp.

Trine Torp Steffensen er i øjeblikket sygemeldt. Hun håber dog at kunne vende tilbage til et fuldtidsjob, hvis hun får den fornødne hjælp til sin søn. Privatfoto

Udskamning

Og hjælp er der heller ikke til Trine Torp Steffensen, som har fået afslag på sin ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste efter at være gået ned i tid for at tage sig af sin søn.

- Derfor bliver jeg rigtig provokeret og ramt af, at Wammen siger, at det specialiserede område er skyld i de store besparelser, når vi oplever, at det lige netop er der, pengene mangler, siger hun og fortsætter:

- Jeg føler, det er en udskamning af hele området. Og det her hashtag, der florerer nu, hvor folk siger undskyld for, at vi er her. Det mener jeg jo ikke, at vi skal undskylde for. I min optik har alle, både børn og voksne lige meget ret til hjælp. Også dem med særlige behov.

- Hvilken forskel ville det gøre for jeres søn for eksempel at kunne komme i en specialiseret institution?

- Det ville gøre en kæmpe forskel. Han ville kunne rumme at være af sted fuld tid. I den børnehave, han går i nu, har pædagogerne ikke de fornødne ressourcer eller den specialiserede viden, der skal til for at rumme forskellige behov, siger hun og tilføjer:

- Det ville også betyde, at jeg kunne passe et fuldtidsarbejde, og hjulene ville kunne køre rundt. Vi beder jo ikke om en rejse til Mallorca, vi beder om hjælp, og det har vi gjort siden maj måned. Vi har brug for mere viden, forældregrupper vi kan sparre med og den rigtige støtte til vores søn.

Trine Torp Steffensen bor med sin familie i Rødovre Kommune. - Her skal vi spare 172 millioner kroner, og det kan vi bestemt allerede mærke, siger hun. Privatfoto

Tynd undskyldning

Finansministeren har tidligere lørdag på Facebook undskyldt for sin kommentar og understreget, at han ikke mente den som en kritik af mennesker med handikap.

Men Trine Torp Steffensen giver ikke meget for Wammens undskylding.

- Der er ikke så meget at misforstå. Han sagde det, han sagde, og det er for mig at se en meget tynd undskyldning, når den ikke bliver bakket op af handling, siger hun og fortsætter:

- Han siger, det berører ham dybt, men det virker alt for nemt. Hvad får vi ud af det? Han har jo selv børn, og det er måske nemt som minister at betale for specielle ydelser med den fyrstelige løn, de får, men det kan vi andre ikke. Så hvorfor får vi ikke noget hjælp nu, når det berører ham så dybt? Man kaster penge efter Forsvaret blandt andet, men velfærdsniveauet har ikke været værre, end det er nu, hvis du spørger mig. Vi har en socialdemokratisk finansminister, der bestemt ikke fører socialdemokratisk politik, og det gør mig ked af det på alles vegne.