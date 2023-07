Tv-kendis taget i telefonbommert

Vakse følgere af den tidligere 'Robinson'-deltager og donutkædeejer, Ninos Oraha, har fanget ham i at optage video eller tage billeder af sig selv, mens han kører bil. Nu taler han selv om anklagerne

Folkedomstolen kan til tider være hård og lidt for hurtig på aftrækkeren.

Men denne gang er det svært for den tidligere realitydeltager Ninos Oraha at benægte, at han har haft foden på speederen og en tændt telefon i hånden på samme tid.

Et par vakse Instagram-brugere var nemlig hurtige til at skærmoptage eller skærmfotografere den tidligere 'Robinson'-deltagers Instagram-story, hvor han har optaget eller affotografferet, at han kører bil.

Ninos Oraha (tv.) og Türker Alici (th.) åbnede tilbage i 2019 donutkæden Bronuts, men efter to år med op- og nedture måtte de dreje nøglen om. Foto: Stine Rasmussen

Derfor har Oraha nu set sig nødsaget til at adressere sige trafikale ugerninger, der også florerer på hjemmesiden Reddit. Her bekender Ninos Oraha, at han nok er kommet til at dumme sig lidt. Men samtidig peger han også fingre tilbage.

- Der er taget blot et par enkelte billeder, og jeg tror, at rigtig mange derude har bugt jeres telefon, mens I kører, fortæller den tidligere 'Robinson'-deltager i en Instagram-story.

- Det er heller ikke okay

Oraha ved dog også godt, at den er gal. Men han er dog overbevist om, at han ikke er den eneste, der har telefonen fremme i bilen.

- Når det så er sagt, så er det heller ikke okay. Det siger jeg heller ikke, siger Ninos Oraha.

- Men det betyder dog stadig, at man gør det.

Ekstra Bladet har kontaktet Ninos Oraha for uddybende kommentarer, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Donuts og overlevelse

Ud over en fortid som forretningspartner i den influencerpopulære donutkæde Bronuts med kammeraten Türker Alici, der er tidligere 'Paradise'-deltager, blev Ninos Oraha for alvor et offentligt ansigt herhjemme efter sin medvirken i realityprogrammet 'Robinson'.

Nedturen fortsætter: Bronuts konkurs igen

Donuteventyret holdt desværre ikke, og nu har Oraha vendt opmærksomheden mod coaching.

- Jeg har selv fået meget støtte og hjælp, da jeg var yngre, og det vil jeg gerne give tilbage nu, sagde han til Ekstra Bladet i forbindelse med opstarten på forløbet som coach i januar.