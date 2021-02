Tv-kendis udsat for groft hærværk: - Det er modbydeligt

Den tidligere 'Bagedyst'-deltager fortæller, at det er væltet ind med støtte til hende fra lokalområdet efter episoderne.

- Det vælter ind med støtte, og jeg kan mærke, at folk kommer forbi og vil give mig et skulderklap, og jeg kan mærke deres kærlighed og omsorg. Der er folk, der har tilbudt at male mine vinduer gratis, og der er et firma, der har doneret overvågningskameraer til mig gratis. Så det er så skønt at mærke den kærlighed, der er her i lokalsamfundet, siger hun.

- Nu håber jeg, at de her overvågningskameraer vil være med til at gøre, at det ikke sker.

- Men hvad så nu Jette? Hvad vil du gøre herfra?

- Jeg har besluttet mig for, at de ikke skal få mig ned med nakken. Så jeg har aftalt med min søn, at jeg fortsætter med at støtte veteranforeningen, og så begynder jeg også at lave en veteran-signaturkage, som vil være at finde i mit sortiment fra tid til anden, hvor jeg støtter veteranerne, siger hun og fortsætter:

- Jeg er godt klar over, at mine handlinger måske vil gøre dem mere arrige, men jeg synes, det er det værd. Jeg skal ikke ned med nakken på grund af det her, og jeg bliver ved med at støtte flittigt.