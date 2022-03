Tv-kendis vågnede på hospitalet: Alt sortnede

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Frederik Aagaard, som medvirkede i sæson 18, havde set frem til Reality Awards og en hyggelig aften i selskab med gode venner.

Aftenen tog dog en uventet og dramatisk drejning, da Frederik Aagaard ifølge ham selv blev drugget.

Frederik Aagaard er stadig en smule rusten i stemmen, da Ekstra Bladet får fat i ham mandag.

- Jeg har haft lidt svært ved at finde rundt på dagene efter episoden, men nu er der gået et par dage, og jeg har det okay. Jeg har ikke været på arbejde i dag og har egentlig bare brugt tiden på at slappe af, siden jeg blev udskrevet fra hospitalet, siger Frederik Aagaard.

Helt sort

Frederik fortæller, at han havde en god aften, indtil han blackoutede.

Han besluttede sammen med nogle andre fra Reality Awards at tage videre i byen efter arrangementet og endte på natklubben La Bonita.

- Jeg når lige at sige hej til forskellige folk, men jeg er der ikke særligt længe, før alt sortner.

Det næste, Frederik husker, er, at han vågner op i en hospitalsseng.

- Jeg vågner op på Rigshospitalet, hvor jeg prøver at kalde på nogen for at høre, hvad der er sket. Jeg kan se, at der er blod på min trøje. Jeg kan næsten ikke bevæge mine skuldre, og mit håndled er også helt ødelagt, fortæller han.

Foto: Henning Hjorth

Fundet bevidstløs på toiletgulvet

Da Frederik Aagaard ikke selv kan huske, hvad der er sket på selve aftenen, har hans kammerat i stedet kunnet fortælle ham om hændelsesforløbet.

- Jeg får fortalt, at min kammerat Victor har hjulpet mig gennem hele episoden og først er taget sent hjem fra hospitalet, efter jeg er faldet til ro, siger Frederik Aagaard.

- Victor fortæller, at han er kommet ud på toilettet, hvor jeg ligger helt slapt på toiletgulvet. Han løfter mig ud fra toilettet og kan slet ikke få kontakt til mig. De får så båret mig ud foran baren og får ringet efter en ambulance – alt det her kan jeg ikke huske, siger Frederik Aagaard.

Speed eller ketamin

Efter ankomsten til hospitalet bliver Frederik Aagaard mere vågen og urolig. Uroligheden hos ham er endda så stor, så lægerne mener, at han har indtaget enten amfetamin eller ketamin.

- Lægen troede, at det var speed eller ketamin, som jeg havde fået puttet i min drink. Også fordi de var nødt til at få politiet med ind på stuen, da jeg var så urolig og uenig i, at jeg skulle ligge stille, siger Frederik Aagaard.

Der blev dog aldrig taget blodprøver på 'Paradise'-deltageren, fordi sundhedspersonalet var ret sikre på, at det var speed eller ketamin, fortæller Frederik Aagaard.

- Så det var et rent uheld?

- Det er svært at sige, men jeg tror i hvert fald ikke, at det er nogle personer fra Reality Awards, som har gjort det. Men jeg har aldrig prøvet noget lignende, siger Frederik Aagaard.