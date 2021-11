Tv-kendis venter barn nummer to: Sådan snød hun manden

Tre bliver næste år til fire hjemme hos Tine Lykke Winther og hendes mand, Oliver.

Som Ekstra Bladet søndag kunne fortælle, er den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager nemlig gravid og venter barn nummer to.

'Nu kan vi endelig sige, hvorfor jeg har været så meget 'syg'. Det har nemlig skyldtes, at der gemmer sig en lille baby inde i maven', skrev hun her på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller den kommende mor til to, hvordan hun snød Oliver, da parret fik en mistanke om, at hun var gravid. Hun ville nemlig rigtig gerne fortælle ham det, uden han skulle være den første til at kigge på testen.

- Så en weekend, hvor han tog på arbejde, sagde jeg, at vi først kunne tage testen, når han kom hjem. Men dagen efter, han var taget af sted, var det første jeg gjorde om morgenen at tage en test, fortæller Tine, der derefter tog ud for at hygge lidt med datteren Alvida, inden de sammen kiggede på testen.

- Der gik ikke mere end to sekunder, og så tog jeg hende op og krammede hende og sagde, at hun skal være storesøster.

For glad til at tænke

Tine tog derefter et billede af datteren med den positive test, som de sendte til Oliver, der lynhurtigt ringede op på FaceTime.

- Og han var simpelthen så glad, lyder det fra den lige så glade Tine, der fortæller, at mandens glæde overskyggede alt andet.

- Han havde været meget uforstående over, hvorfor vi først kunne tage en test, når han kom hjem, for ifølge hans beregninger kunne vi gøre det, inden han tog af sted - hvilket også var rigtigt. Men han sagde ikke noget til det. Jeg tror, han var for glad til at tænke over, at jeg havde snydt ham lidt, griner hun.

Tine Lykke var med i 'Paradise Hotel' i 2018. I dag har hun dog lagt reality på hylden. Foto: Nent Group Entertainment

Hårdt ramt af kvalme

Da hun ventede parrets første barn, var Tine hårdt påvirket af kvalme. Og det ser ikke ud til, at hun slipper for det denne gang.

- Jeg troede jo, at jeg slap for kvalmen. Jeg tænkte, at jeg havde opbrugt min kvote, hvad det angår, da jeg var gravid med Alvida. Så da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, var jeg lykkelig over, at jeg ikke havde kvalme. Men den kom to uger senere desværre.

Nu er parret i fuld gang med at gøre klar til endnu et familiemedlem.

- Vi tager en dag ad gangen. Vi er dog meget spændte på, hvordan Alvida reagerer på at blive storesøster. Hun er en stædig, lille pige, men hun har også et stort hjerte, for hendes dukke husker hun at give flasken, siger Tine.

Tine og Oliver har dannet par siden 2018, og de blev forlovet sidste år, hvor de i oktober også blev forældre for første gang. Tidligere i år blev de gift.