Tv-kok jubler: - Det er en kæmpe overraskelse

Gorm Wisweh er lykkelig for, at hans restauranter får lov at åbne tidligere end først antaget

Den danske tv-kok Gorm Wisweh, der står bag Gorm's Pizza og har en lang række restauranter i hele landet, vågnede i dag op med et ekstra stort smil på læben.

Regeringen besluttede nemlig sent torsdag aften at præsentere en yderligere genåbning af det danske samfund end først planlagt.

Det betyder blandt andet, at restauranterne må åbne for indendørsservering med bordbestilling og fremvisning af coronapas allerede fra onsdag i næste uge fremfor i maj, som ellers var planen.

Det vækker stor glæde hos Gorm Wisweh, der netop har holdt møde med sine mange ansatte, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg bliver kimet ned i øjeblikket af ansatte og leverandører og alle mulige andre, lyder det indledende fra Gorm Wisweh.

- Det er jo fantastiske nyheder. Det er en kæmpe overraskelse på den helt gode måde. Så der er sgu feststemning. Jeg kommer lige ud fra et møde med mine ansatte, hvor alle havde panik i øjnene, men også samtidig smiler til op over begge ører, siger han med et grin.

Gorm glæder sig til igen at kunne lange pizzaer over disken. Foto: Linda Johansen

Travl weekend

For Gorm Wisweh får travlt i weekenden med planlægning af genåbningen. Meget travlt endda.

- Vi har jo fået nyhederne lige op til en weekend, og det betyder, at vi har meget travlt med at nå at gøre indkøb, gøre restauranterne klar, tale med leverandører og genoplære vores medarbejdere, siger han og fortsætter:

- Vi har så travlt, at det er helt sindssygt, men det sker med den bedste energi. Cirkushestene kan virkelig dufte savsmuld nu. Og der er fuld stress på, og vi går en hård weekend i møde, hvor der skal arbejdes i alle døgnets timer. Men hold kæft, hvor er jeg glad, siger han videre.

Ifølge Gorm Wisweh vælter det allerede ind med bookinger.

- Man kan bare mærke, at alle gæsterne er der, og de er klar. De vil vildt gerne støtte, og det er så dejligt at mærke. Så jeg forventer, at der kommer en eksplosion i bookninger. Ikke bare hos os, men hos alle restauratører.

- Det har været rigtig hårdt Gorm Wishweh, der blandt andet også er kok på 'Go' morgen Danmark' fra tid til anden, lægger ikke skjul på, at det seneste år har været hårdt. - Det har været rigtig hårdt, og det har været meget dyrt, og vi får en åbning, der gør, at man ikke har den samme rotation i sin restaurant, så det er ikke sådan, at jeg om en måned står og har grønne tal på bundlinjen. Det kommer til at tage lang tid, for det har været en kæmpe lussing, siger han og fortsætter: - Men vi er her, og vi har holdt det kørende, og det er vi stolte af, og jeg synes godt, at vi må give os selv en highfive, og så håber vi selvfølgelig på, at vi overlever på den lange bane. Også psykisk har coronanedlukningen været hård for Gorm Wisweh. - Jeg har kunnet mærke, at jeg sover dårligere og dårligere om natten i takt med, at der kommer større og større hul på kontoen. Det er jo stressende, fordi man er magtesløs, og man ved ikke, hvornår man er købt eller solgt, eller om man er nødt til at dreje nøglen om,lyder det fra den kendte kok. Vis mere Vis mindre

Skal nok nå det

Gorm fortæller, at de allerede har helt styr på afstandskrav, sprit og andre coronatiltag efter sidste genåbning.

- Vi er jo trænet i det, og det her er rimelig meget samme procedure som sidste år, så vi har styr på indretning af restauranterne med to meters afstand og alle de her ting, siger han og fortsætter:

- Det nye er jo det her med coronapas, og det er selvfølgelig et nyt besvær, men jeg tænker, at det helt klart er besværet værd, og jeg forestiller mig ikke, at vi får problemer med folk, der ikke vil fremvise et pas. Det er jo selvfølgelig bare vigtigt, at testkapaciteten kan følge med, så vi kan få nogle kunder i butikken og kan betale lønninger og husleje.

Gorm er fra tid til anden også en del af 'Go' morgen Danmark'. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Wisweh har samtidig en opfordring til de mange danskere, der nu gerne vil ud at spise.

- Vi skal huske alle på, at indendørsservering er med bordbooking, og jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at booke.

- Og så er det vigtigt at sige, at vi alle arbejder på højtryk lige nu med at få opdateret vores systemer, og det er bare med at have tålmodighed, hvis det ikke er muligt at booke lige nu. Så er det bare med ikke at fortvivle og prøve igen om en time eller to, for så skal det nok virke, og vi er klar, lyder det.