Tv-kok jubler: - Det har været en lang sprint

Efter at have været lukket ned siden december er tv-kokken Gorm Wisweh endelig klar til at genåbne sin restaurantkæde, Gorms Pizza

Ved Gorms Pizza i Nyhavn er næsten alt på plads til genåbningen, men selv på falderebet er der stadig ting, der skal ordnes.

Udenfor restauranten bliver takeaway-menuen skiftet ud men den rigtige menu, bordene bliver gjort klar, og det er begyndt at summe i køkkenet.

Tv-kokken Gorm Wisweh har siden nedlukningen i december haft lukket i sine ti restauranter landet over, men nu er de endelig klar til at åbne igen - denne gang med coronapas og reservationskrav.

Hos Gorms pizza har man fået leveret varer til genåbningen på en en søndag, hvilket ellers er meget unormalt i restaurationsbranchen. Foto: Jonas Olufson

Selv er han ikke så bekymret over at skulle tjekke spisende gæsters coronapas.

- Jeg synes, danskerne har vist, hvor gode de er til at forstå reglerne og få det til at fungere sammen. Jeg er ikke bange for, at vi får konflikter, eller at der bliver et problem med det, fortæller Gorm Wisweh.

En molbo-regel

Det er dog ikke alle reglerne ved genåbningen, som tv-kokken er lige glade for.

- Halv times-reglen driller os lidt i branchen. Jeg synes, det er en unødvendig regel. Det er lidt en molbo-regel. Jeg synes, vi har vist så meget ansvar i forhold til corona i branchen. Det skulle vi nok kunne styre, siger Gorm Wisweh.

- Vi har altid været det der spontane spisebesøg, så vi kommer især i forhold til andre til at mærke 30 minutters reglen, fortæller Gorm Wisweh og uddyber:

- Men vi har helt sikkert flot run in, og man skal være hurtig ved havelågen for at få de gode pladser. Vi er ikke oversvømmet, men vi har et godt flow, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at mærke den kæmpe opbakning, siger en glad Gorm Wisweh.

Vågner igen

Hos Gorms Pizza har det skullet gå hurtigt, da de først fik meldingen om, at de igen kunne åbne fredag morgen, og det var en stor lettelse for Gorm endelig at have en genåbning i sigte.

- Jeg har det, som om jeg er vågnet op fra sådan en Tornerose-søvn. Man er sådan dysset fuldstændig ned, og man er helt apatisk, og lige pludselig er det bare 120 km/t, fortæller han og uddyber, at det hele er gået ekstremt hurtigt siden fredag.

- Det har været en lang sprint fra fredag morgen. Det har været hele branchen med vores forsyningskæder, der har løftet totalt i flok for, at vi kan stå klar her i dag, siger han med et smil.