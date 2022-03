Tv-kok jubler: Har fået den tilbage igen

Der er højt humør hos Jacob Jørgsholm, der har genvundet kontrollen over sin Instagram-konto, som blev hacket for knap ti dage siden

- Jeg kan love dig for, at der er højt humør. Det er simpelthen fantastisk, udbryder den kendte tv-kok, som endelig har fået sin konto på Instagram tilbage, efter han blev udsat for pengeafpresning i forbindelse med et hackerangreb.

27-årige Jacob var ellers ikke håbefuld, da Ekstra Bladet tirsdag snakkede med ham om episoden, som havde store konsekvenser for den unge koks virksomheder.

Allerede onsdag ser fremtiden dog lysere ud for Jacob, efter han har genvundet kontrollen over sin profil på det sociale medie. Der skulle lidt held og gode kontakter til, for at YouYube-stjernen kunne komme på Instagram igen, fortæller han.

- Min kollega kendte åbenbart en person, som har en høj position i Instagram, og så fik vi hende til at trække i nogle tråde. Det gjorde, at min konto blev nulstillet, og fra det ene sekund til det andet, fik jeg den simpelthen tilbage i mine egne hænder.

- Jeg har ikke hørt fra hackeren siden. Men jeg har lavet en to trins-godkendelse, så det burde ikke være muligt for nogen hacker at gøre det igen, fortsætter han.

Jacob Jørgslund har allerede delt flere opslag på sin Instagram-profil, efter han fik kontrollen overn den igen. Foto: Privat

Jacob Jørgsholm, der blandt andet har medvirket i 'Madnørderne' på DR1 og DR TV, fortæller, at han har mistet et par hundrede følgere som konsekvens af hackingen, men derudover er der ikke sket de store ændringer på profilen.

- Jeg er super heldig, for jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde de tråde at trække i, fordi Instagram har slet ikke reageret på de formularer, jeg har udfyldt og mine mails, siger kokken og tilføjer:

- Vi havde faktisk aftalt, at hvis ikke jeg hørte noget fra Instagram inden fredag, så skulle jeg starte en ny konto og bide i det sure æble, fordi så skulle jeg starte forfra.

Der er ingen tvivl om, at Jacob nu er en lykkelig mand, fordi han føler, at han har fået sin stemme tilbage, nu hvor han igen kan dele indhold med sine knap 39.000 følgere på Instagram.