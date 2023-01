Tv-kok jubler: Skal giftes

'Er SÅ klar til 2023'.

Sådan lyder det fra en jublende Dak Wichangoen, der i et opslag på Instagram kan afsløre den glædelige nyhed, at hun er blevet forlovet med sin kæreste, Anders.

Tv-kokken, der blandt andet er kendt som dommer i 'Masterchef', fortæller, at frieriet foregik 29. december, som var femårsdagen for deres første møde.

Her overraskede Anders hende med champagne - og hun blev i den grad overrasket, fortæller hun.

'Han poppede boblerne og begyndte med at snakke om den 29. december for 5 år siden tilbage i 2017, hvor vi mødte hinanden. Imens han snakkede, tog han ÆSKEN frem. SÅ fattede jeg det. (Jeg, red.) råbte NEJ, NEJ ,NEJ, mens jeg stortudede', skriver hun blandt andet i opslaget.

Forældre

Parret, der altså har kendt hinanden i fem år, blev i foråret 2021 forældre til datteren Lily.

Inden datteren kom til verden, tog Dak Wichangoen beslutningen om at opsige sin stilling som køkkenchef på gourmetrestauranten Kiin Kiin, så hun kunne hellige sig rollen som mor fuldstændig.

Dak Wichangoen med datteren Lily. Foto: Anders Brohus

- De, som kender mig godt, ved, at jeg går ind til de ting, jeg laver, med 350 procent. Om det er mit job eller om det er titlen som mor. Det er den måde, jeg arbejder på, så jeg kan ikke begge ting lige nu. Jeg elsker at være i restauranten og være sammen med gæsterne, men det kan jeg ikke gøre nu, når jeg skal have et barn. Så jeg ville føle, at jeg svigtede begge dele og få dårlig samvittighed, lød det fra Dak i den forbindelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Dak Wichangoen til den nye status som forlovet.